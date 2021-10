Tour de France 2022. L’Occitanie en force avec 7 belles étapes au programme

Dévoilé ce jeudi 14 octobre, le parcours du Tour de France 2022 fait la part belle à l’Occitanie où les coureurs resteront une semaine entière.

Qu’on se le dise, le Tour de France 2022 se jouera sur les routes d’Occitanie. Ce n’est pas courir un grand un grand risque que de l’affirmer tant la région occupe une place déterminante dans ce nouveau parcours qui a officiellement été dévoilé ce jeudi 14 octobre. Avec pas moins de sept étapes situées dans la dernière semaine, à la veille de l’arrivée sur les Champs-Elysées, il y a en effet de fortes chances que le futur vainqueur fasse la différence finale en Occitanie. Que ce soit dans les pentes des Pyrénées ou du côté de Rocamadour, avec un contre-la-montre peut-être décisif en guise d’avant-dernière étape.

Mende, Rodez et Carcassonne à l’honneur

Après s’être élancés du Danemark pour le grand départ, le 1er juillet, les coureurs du Tour de France 2022 entreront ainsi en Occitanie le 16 juillet avec une première arrivée à Mende, en Lozère, qui se jouera sur la célèbre “montée Laurent Jalabert. Le lendemain, la 15ème étape débutera à Rodez, qui n’avait plus accueilli le Tour depuis 30 ans et terminera à Carcassonne, grande habituée de la grande boucle.

Les classiques des Pyrénées

Après une journée de repos, direction l’Ariège pour l’étape Carcassonne-Foix durant laquelle les coureurs devront affronter les difficiles montées du Port de Lers et du Mur de Péguère. Une belle entrée matière avant les deux vraies étapes pyrénéennes de cette édition 2022. La première se déroulera en Haute-Garonne, entre Saint-Gaudens et Peyragudes avec au passage les cols d’Aspin et de Val-Louron Azet ainsi que la Hourquette d’Ancizan. La seconde s’élancera, elle, de Lourdes pour relier Hautacam.

Final spectaculaire à Rocamadour

La plus grande surprise de ce Tour de France 2022 est à trouver du côté de Castelnau-Magnoac, village de 800 habitants dans les Hautes-Pyrénées, qui pour la première fois de son histoire accueillera un départ d’étape. Ce 22 juillet, les coureurs prendront la direction de Cahors, dans le Lot, où les sprinteurs devraient vraisemblablement tirer leur épingle du jeu. Enfin, la dernière étape occitane de cette édition se déroulera sur les routes du Lot avec un contre-la-montre de 40 km qui s’annonce spectaculaire entre Lacapelle-Marival et Rocamadour, un des plus beaux sites touristiques de la région.