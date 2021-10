Toulouse. Le TFC a désormais son propre lycée

Ce mercredi 20 octobre, le TFC a inauguré à Toulouse son propre lycée destiné aux jeunes du centre formation.

Le président du TFC Damien Comolli en avait fait un de ses objectifs à son arrivée il y a plus d’un an et demi. C’est désormais chose faite, le club a désormais son propre lycée, baptisé le Toulouse FC Education. Jusqu’à l’an dernier, les jeunes joueurs du centre de formation se rendaient au lycée Bellevue et revenaient ensuite sur l’île du Ramier dans la journée pour s’entraîner. Désormais, les 56 jeunes du club n’auront que 5 minutes de bus pour rejoindre les terrains de l’entraînement depuis l’établissement scolaire situé au 118 route d’Espagne.

Emploi du temps adapté

Inauguré ce mercredi 20 octobre en présence du maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc et du recteur de l’Académie Mostafa Fourar, celui-ci s’étale sur 600 m² et comprend 12 salles de classe. Ce nouveau lycée proposera un enseignement de la seconde à la terminale, que ce soit dans une filière générale, technologique ou professionnelle. Afin d’assurer une bonne gestion du temps et le suivi des programmes de l’Education nationale, le modèle éducatif sera adapté à chacun des élèves pour que ces derniers puissent combiner leur cursus scolaire avec les entraînements.

95% de réussite au bac

Les élèves en internat pourront bénéficier de salles de restauration, de détente, de classe et des chambres individuelles ou doubles avec salle de bain, ainsi qu’un encadrement permanent. Au niveau de la réussite scolaire, l’objectif du TFC est de maintenir le taux de 95% bacheliers affiché par le club ces dernières années. .