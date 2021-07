Toulouse. Pas de nouvelle finale et fin des JO de Tokyo pour le nageur Léon Marchand

Eliminé dès les séries du 200 mètre 4 nages, le nageur de Toulouse Léon Marchand quitte Tokyo sans médaille mais avec de belles promesses pour l’avenir.

Sixième en finale olympique du 400 mètres 4 nages il y a quelques jours, le jeune nageur né à Toulouse Léon Marchand n’a pu rééditer une telle performance sur le 200 mètres 4 nages. Ce mercredi 28 juillet, il n’a réalisé que le 18ème temps des séries. Un chrono qui ne lui a pas permis d’atteindre la demi-finale.

Engagé dans trois compétitions à Tokyo

Ces Jeux Olympiques de Tokyo, les premiers de sa jeune carrière, sont donc terminés pour le jeune prodige d’à peine 19 ans. Engagé dans trois compétitions (200 et 400 mètres 4 nages et 200 mètres papillon), le nageur est loin d’avoir démérité avec à son actif une finale et une demi-finale.

Potentiel de médaille pour les JO de Paris 2024

Licencié aux Dauphins du TOEC à Toulouse, club qu’il quittera à son retour de Tokyo pour s’envoler vers les Etats-Unis où il part s’entraîner avec le mentor d’un certain Michael Phelps, Léon Marchand a, quoi qu’il en soit, confirmé son potentiel de médaille pour les JO de Paris en 2024.

Médaille en vue demain pour une autre nageuse toulousaine

Une autre nageuse toulousaine s’est illustrée ce mercredi 28 juillet à Tokyo. Il s’agit d’Assia Touati, également membre des Dauphins du TOEC. En compagnie de deux autres nageuses licenciées en Occitanie, Charlotte Bonnet et Margaux Fabre, elle s’est qualifiée pour la finale du relais 4 X 200 mètres nage libre. Rendez-vous donc ce jeudi à 5h31 pour une éventuelle médaille.