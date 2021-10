Top 14. Après avoir chuté contre Lyon, le Stade Toulousain rencontre Castres

Le Stade Toulousain reçoit Castres, son adversaire de toujours, dans un stade Ernest Wallon plein ce samedi 23 octobre en huitième journée du Top 14.

Le match d’après. Le Stade Toulousain va recevoir son grand rival occitan, le Castres Olympique, au Stade Ernest Wallon complet pour l’occasion ce samedi 23 octobre à 21 heures dans le cadre de la huitième journée du Top 14.

Cette rencontre vient une semaine après la défaite des Rouge et Noir contre le LOU. “Suite à une défaite, ce n’est pas très compliqué de se préparer au match qui suit”, a expliqué l’entraîneur des avants Clément Poitrenaud en conférence de presse d’avant match. “On a senti les joueurs affectés par le match contre Lyon. Plus parle contenu que par le résultat.”

D’après le coach, le Stade Toulousain aborde la rencontre avec Castres, cinquième du championnat, de façon tout à fait normale : “C’est un match de championnat à domicile face à une très belle équipe. Donc on le prépare avec beaucoup de sérieux, car ça reste un match de Top 14. On y met toute l’énergie qui est nécessaire. Mais on ne crée pas un événement particulier autour de cette rencontre.”

Avant, la rencontre, Clément Poitrenaud a également dressé une brève analyse de l’adversaire : “Ils ont étoffé leurs palettes. Ils ne sont plus uniquement sur la conquête et l’occupation. Ils proposent plus de choses. On le voit depuis le début de la saison. D’ailleurs, leurs résultats sont probants. Ils ont fait des belles rencontres. Ils ont étoffé leur rugby de manière significative, ce qui les rend d’autant plus dangereux qu’ils ont des joueurs de grande qualité. Ça se voit dans le contenu de leurs matches.’

Voici les compo du Stade Toulousain et du Castres Olympique

𝙇𝙖 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙤 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙚 𝙙𝙚𝙧𝙗𝙮 💥 Découvrez les 23 Stadistes retenus pour affronter le CO, demain, à 21h 👊 🔥👀 #STCO pic.twitter.com/mMmdP3aNss — Stade Toulousain (@StadeToulousain) October 22, 2021