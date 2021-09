Top 14. Le Stade toulousain reçoit Toulon devant son public dimanche soir

Le Stade toulousain reçoit Toulon à l’occasion de la deuxième journée du Top 14. La rencontre au stade Ernest-Wallon se jouera devant des tribunes pleines.

Pour la deuxième journée du Top 14, le Stade toulousain reçoit Toulon dimanche 12 septembre. La rencontre se jouera dans un stade Ernest-Wallon plein de ses 19 000 spectateurs. C’est une première depuis un an et demi. Pour Clément Poitrenaud, l’entraîneur des arrières, “c’est évidemment un grand bonheur de les retrouver. Je crois que tout le monde attend le retour des supporters à Ernest-Wallon.”

🔥 𝙇𝘼 𝘾𝙊𝙈𝙋𝙊 ! Pour leur retour à E. Wallon, voici les 23 Stadistes alignés lors de #STRCT ⬇️ 🗣️ 𝘼𝙡𝙡𝙚𝙯 𝙏𝙤𝙪𝙡𝙤𝙪𝙨𝙚 ! 🔴⚫ pic.twitter.com/yNn8faeGCQ — Stade Toulousain (@StadeToulousain) September 11, 2021

Les Rouges et Noirs seront donc très attendus par leur public. Pour la première journée du Top 14, dimanche 5 septembre, ils sont allés battre La Rochelle sur son terrain, avec un score de 16 à 20. La saison a bien démarré pour les doubles champions de France et d’Europe.

Le tableau est plus mitigé du côté de Toulon qui a débuté sa saison sur un résultat nul face Montpellier, 24 partout. Aussi, Toulon s’est fait battre par Toulouse lors d’un match amical il y a seulement deux semaines, 52 à 10. “On ne se repose pas vraiment sur cette performance”, confie Clément Poitrenaud. “Ils ont fait des bonnes choses contre Montpellier malgré le match nul. Et puis les bêtes un peu blessées sont les plus dangereuses.”