Top 14. Rencontre de haut vol entre le Stade Toulousain et le LOU

Pour la septième journée du Top 14, le Stade Toulousain rencontre le LOU ce dimanche 17 octobre à 21h05. Le choc de cette journée voit s’affronter les deux meilleures attaques du championnat. Le choc de cette journée voit s’affronter les deux meilleures attaques du championnat. Mais le champion de France et d’Europe, actuellement premier au classement du championnat, veut poursuivre sa série d’invincibilités : déjà dix victoires d’affilée, dont six cette saison.

“Lyon, c’est peut-être avec La Rochelle, la deuxième plus grosse équipe qu’on va affronter, notamment devant”, a d’ailleurs estimé l’entraîneur des avants Jean Bouilhou, à l’occasion de la conférence de presse d’avant match. “Ils ont un paquet d’avants très performants avec des recrues phares et ils sont plutôt conquérants, plutôt agressifs. Donc on s’attend à un match de haut niveau.”

Vois les compositions du Stade Toulousain et du LOU

Du côté des Rouge et Noir, il est à noter que le coach Ugo Mola alignera Ntamack-Germain. Et Antoine Dupont débutera la rencontre sur le banc. Pour sa part, Lyon dégaine son meilleur marqueur d’essais de la saison dernière, Josua Tuisova. Ce dernier était blessé depuis la rencontre avec Pau en deuxième journée du Top 14.

