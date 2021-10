Top 14. Le Stade Toulousain bat Pau, mais ne brille pas

Le Stade Toulousain s’est imposé sans briller face à Pau, samedi 9 octobre en sixième journée du Top 14. La première mi-temps est à oublier.

Avec six victoires en six matches, les Rouge et Noir sont toujours premiers du Top 14. Le Stade Toulousain a d’ailleurs largement battu Pau, 38 à 10, samedi 9 octobre en sixième journée de championnat. Mais c’est une victoire que les hommes d’Ugo Mola ont remporté sans briller.

À la mi-temps, les Toulousains étaient menés au score, 0 à 7, après un essai de Thibault Debaes. Sans filtre, Maxime Médard affirme d’ailleurs au micro de Canal+ pendant la pause : “on est nul, on est tous nuls. On ne joue pas ensemble, moi le premier. Il y a beaucoup de choses à dire sur la première mi-temps. Pau joue à fond et ils n’ont pas de pression. Et nous, on essaie de sous jouer et ce n’est pas bon.”

🎙"On est nuls"@MaxMedard sans langue de bois à la mi-temps de cette rencontre entre le @StadeToulousain et la @SectionPaloise.#STSP pic.twitter.com/tlbdLiBWIg — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) October 9, 2021

Ressaisit, le Stade Toulousain a ensuite marqué cinq essais. Romain Ntamack a ouvert le score avec une pénalité. Les Rouge et Noir ont aussi remporté le point de bonus offensif après un doublé d’Anthony Jelonch.