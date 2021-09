TFC-Caen. Montanier : “On va essayer de leur compliquer la tâche”

Le TFC affrontera Caen pour la dixième journée de Ligue 2 lundi 27 septembre à 20h45. Pour l’entraîneur, Philippe Montanier, “ils vont venir ici avec la ferme intention d’être la première équipe à faire tomber Toulouse” mais “on va essayer de leur compliquer la tâche”.

À l’occasion de la dixième journée de Ligue 2, le TFC reçoit les Vikings du Stade Malherbe de Caen au Stadium de Toulouse lundi 27 septembre à 20h45. “Ils vont venir ici avec la ferme intention d’être la première équipe à faire tomber Toulouse”, a estimé l’entraîneur Philippe Montanier en conférence de presse d’avant match. “Je n’ai aucun doute sur leur détermination à nous malmener. (…) On va essayer de leur compliquer la tâche aussi. Ils ont une bonne équipe, jeune, pas mal de blessés donc un potentiel amoindri, mais un réel potentiel.”

#TFCSMC, 𝙫𝙚𝙞𝙡𝙡𝙚 𝙙𝙚 𝙢𝙖𝙩𝙘𝙝 💪 Le replay de la conférence de presse d'avant-martch du Coach Montanier est en ligne 🎥⤵️https://t.co/P00PTDerzp pic.twitter.com/cznR2JqenD — Toulouse FC (@ToulouseFC) September 26, 2021

Le coach a de quoi se rassurer avant la rencontre avec Caen, 13e du championnat de Ligue 2 : “nous sommes dans les meilleures défenses. Je crois qu’on a pris un seul but dans le jeu, contre Grenoble. Le reste, ce sont des coups de pied arrêté ou des conséquences de coups de pied arrêté. On a une solidité défensive qui doit perdurer. C’est un socle indispensable pour être performant. (…) Il faut trouver le parfait équilibre entre défense et attaque. Un match nul ne rapporte qu’un point. On a aussi besoin de bons attaquants, d’avoir une bonne maîtrise au milieu. Je trouve qu’on s’approche d’un bon équilibre.”

Toujours invaincu depuis le début de la saison, l’entraîneur des Violets voit malgré tout des pistes d’améliorations : “les matches se jouent sur des détails, et forcément, il y a des détails à améliorer, donc c’est ce qu’on étudie le plus. Des détails insignifiants peuvent avoir des grandes conséquences. Par exemple, une rentrée de touche qui a failli nous coûter un but. Ce genre de détails ne doit pas se renouveler.”