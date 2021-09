Vidéo. Grosse victoire du TFC face à Grenoble au Stadium de Toulouse

Le TFC s’est largement imposé face à Grenoble, 4-1, sur la pelouse du Stadium de Toulouse en huitième journée de Ligue 2 samedi 18 septembre.

Le TFC a remporté une grosse victoire contre Grenoble à l’occasion de la huitième journée de Ligue 2 samedi 18 septembre. Les hommes de Philippe Montanier se sont imposé 4 à 1 sur la pelouse du Stadium de Toulouse.

L’ouverture du score est signée Rhys Healey, bien démarqué à la 23e minute. L’international Japonais Ado Onaiwu réalise ensuite son premier doublé en Ligue 2 avec les Violets (34e et 47e). Puis le pitchoun Nathan Ngoumou marque le quatrième but toulousain à la 71e minute. Il était entré en jeu dix minutes plus tôt. Enfin, à la fin du temps réglementaire, Achille Anani met le seul but de Grenoble à la 79e minute pour sauver l’honneur.

5 – Ado Onaiwu est le 1er joueur de Toulouse à inscrire au moins 5 buts lors des 8 premières journées d'une saison de championnat (Ligue 1+Ligue 2) depuis Wissam Ben Yedder en 2014/15 (5 en L1). #TFCGF38 pic.twitter.com/7Qd6WSStpS — OptaJean (@OptaJean) September 18, 2021

Avec ce résultat, le Téfécé demeure invaincu depuis le début de la saison avec six victoires, deux nuls et aucune défaite. C’est la première fois dans l’histoire du club que les Violets sont invaincus lors de leurs huit premières journées de championnat.

Philippe Montanier, coach du TFC : “On craignait cette équipe de Grenoble”

Après la rencontre, l’entraîneur du TFC, Philippe Montanier, a fait un bref bilan de la rencontre sur l’antenne de BeIn Sport : “on craignait cette équipe de Grenoble. On a été attentif… presque jusqu’à la fin. Je suis un peu déçu qu’on ait concédé un but alors qu’on a concédé peu d’occasions. Mais c’est comme ça. On est satisfait.”

Il faut noter que ce match avait un caractère particulier. La Ligue de football professionnelle (LFP) a autorisé, à titre expérimental, l’utilisation de fumigène durant cette rencontre entre le TFC et Grenoble au Stadium. Seize supporters dotés d’équipements de protection ont pu craquer des fumigènes dans une zone sécurisée prévue à cet effet, entre le terrain et le premier rang de la tribune Brice-Taton.