Le TFC affronte Auxerre pour la reprise de la Ligue 2. Voici le groupe convoqué

À l’occasion de la douzième journée de Ligue 2, le TFC reçoit Auxerre, 3e du championnat, ce samedi 16 octobre au Stadium de Toulouse après deux matches sans victoire.

Une grosse affiche en vue. Le TFC affronte Auxerre ce samedi 16 octobre à 15 heures au Stadium de Toulouse pour la douzième journée de Ligue 2. Auxerre est actuellement troisième du championnat avec 20 points. Cette rencontre représente un important défit pour les Violets, premiers avec 24 points, qui n’ont pas vaincu leurs deux derniers matches avant la trêve.

“On s’attend à un match difficile”, a affirmé l’entraîneur des Violets Philippe Montanier durant la conférence de presse d’avant match. “Auxerre qui est invaincu depuis six matches, qui a une des meilleures attaques, une des meilleures défenses, qui a le meilleur buteur dans son effectif, va venir avec beaucoup d’ambition ici. Et nous, nous avons l’envie de gagner après les deux derniers matches. Les deux équipes vont être très ambitieuses.”

“La différence entre les victoires et les matches nuls est assez mince, et entre les matches nuls et les défaites aussi”, a rappelé le coach. “On méritait peut-être plus de gagner contre Amiens (que Pau, ndlr) où il y a plus d’opportunité de marquer. Ce qui m’intéresse, c’est qu’on ait une constance de jeu. C’était le cas sur les deux derniers matches. Malgré la défaite face à Caen et le nul à Amiens. On est toujours sur la même consistance dans le jeu. Après, il nous manque de l’efficacité défensive à Caen, et de l’efficacité offensive à Amiens. C’est ce qu’il faut qu’on retrouve pour renouer avec la victoire.”

Voici le groupe du TFC convoqué pour le match face à Auxerre

Gardiens

Maxime Dupé – Isak Pettersson

Défenseurs

Logan Costa – Mikkel Desler – Bafodé Diakité – Moussa Diarra – Rasmus Nicolaisen – Issiaga Sylla

Milieux

Denis Genreau – Steve Mvoué – Sam Sanna – Naatan Skyttä – Branco van den Boomen

Attaquants

Yanis Begraoui – Rhys Healey – Nathan Ngoumou – Ado Onaiwu – Rafael Ratao