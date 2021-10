Ligue 2. Après s’est incliné face à Caen, le TFC fait match nul à Amiens

Le TFC a fait un match nul face à Amiens, 0 à 0, samedi 2 octobre en dixième journée de Ligue 2. Les Violets ne sont pas parvenus à percer la défense amiénoise, mais restent leaders du championnat de Ligue 2.

Les Violets voulaient relever la tête après s’être incliné face à Caen en début de semaine. Mais ils ne sont pas parvenus à percer la défense amiénoise. Le TFC a réalisé un match nul, 0 à 0, face à Amiens, à l’occasion de la dixième journée de Ligue 2 samedi 2 octobre.

Les hommes de Philippe Montanier ont bien dominé la partie avec 68 % de possession du ballon, mais ils ont manqué de précision. Sur onze tirs, seulement deux étaient cadrés.

L’entraîneur a réagi en conférence de presse d’après-match : “Je trouve que dans l’ensemble, l’équipe a fait un match consistant, bien ensemble, dans la maîtrise et dans la défense. Mais ce qu’il nous a manqué, c’est cette efficacité, ces situations et cette précision dans la surface adverse parce que c’est là que se gagnent les matches. (…) On n’a pas réussi à trouver les bons enchaînements, les bons mouvements, et lorsqu’on les a trouvés, ils nous a manqué de cadrer nos tirs. Et on ne peut pas gagner un match si le nombre de tirs cadrés est faible.”

Malgré ce match nul face à Amiens, le TFC reste tout leader du championnat de Ligue 2 avec 24 points, un de plus que Sochaux.