Stade Toulousain : la star Cheslin Kolbe en route vers Toulon, les supporters en colère

Rien n’est encore acté, mais Cheslin Kolbe pourrait quitter le Stade Toulousain pour rejoindre l’effectif de Toulon. La nouvelle agace les supporters rouges et noirs qui n’hésitent pas à exprimer leur colère sur les réseaux sociaux.

Face à la bombe, l’indignation est générale. Arrivé il y a près de quatre ans dans l’effectif du Stade Toulousain, l’ailier Sud-Africain de 27 ans Cheslin Kolbe serait en passe de rejoindre le club de Toulon. La rumeur, révélée lundi dernier par le journaliste britannique Neil Fissler sur Twitter, a, depuis, fait le tour de la presse sportive. D’autant plus que le président du RCT Bernard Lemaître aurait confirmé au Figaro que des discussions avaient bien eu lieu.

Rumour number two for the evening. Cheslin Kolbe talking to Toulon. — Neil Fissler (@neilfissler) August 23, 2021

Aucune précision officielle n’a été donnée par le club toulousain, mais ces éléments suffisent à provoquer la colère des supporters rouges et noirs sur les réseaux sociaux. Qualifié de “lâcheur”, Cheslin Kolbe s’attire les foudres sur Twitter : « Prend l’argent et casse toi Cheslin Kolbe ! Tu ne respectes pas le club et ben tchaooo », tance un internaute. « Si son seul souci est son salaire et non les titres, alors oui, bon vent du côté de la rade », s’indigne un second. « J’aurais jamais cru que lui aussi prenne le boulard…S’il est pas content en effet qu’il dégage le club fera sans lui! », ou encore, plus laconiquement, « Dégage. On te veut plus ici ».

Un internaute a même remarqué que la compagne de Cheslin Kolbe s’était désabonnée du compte officiel du Stade Toulousain sur instagram pour s’abonner au RCT.

Les raisons du départ

Plusieurs tweets évoquent des raisons financières dans le départ de Cheslin Kolbe. Il semblerait qu’ils n’aient pas tout à fait tort. Roc Nations Sports (entreprise qui gère les partenariats du joueur, NDLR) aurait évalué la valeur salariale du joueur à un million d’euros. Or, le Stade Toulousain refuse de dépenser cette somme. L’ailier gagne déjà près de 640 000 euros par saison.

D’autant que Kolbe rate de nombreux matchs chez les Rouges et Noirs à cause de sa sélection chez les Springboks, l’équipe nationale d’Afrique du Sud. Cette saison par exemple, il ne devrait pas revenir en France avant le mois de décembre. Ajouté à cela, des sources internes du club auraient révélé au Figaro « quelques agissements extra-sportifs » moins exemplaires que l’image que renvoie le joueur sur le terrain.

Les supporters du RCT se frottent les mains

À contrario, les supporters du RCT se réjouissent de la nouvelle. Même si rien n’est encore signé entre le club toulonnais et le joueur international, certains lui souhaitent déjà la bienvenue. D’autres s’amusent même à taquiner les toulousains. Nul doute que la décision finale fera grand bruit sur les réseaux sociaux.