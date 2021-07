Calendrier du Stade Toulousain : un gros match pour commencer la saison 

Le calendrier de Top 14 a été dévoilé. Un gros mois de septembre attend le Stade Toulousain avec un déplacement à La Rochelle pour entamer la saison.

Le Stade Toulousain et le Stade Rochelais s’étaient quittés en finale de Top 14, ils se retrouveront en journée d’ouverture. Le premier week-end de septembre, les hommes d’Ugo Mola se déplaceront en Vendée. Et c’est un premier mois costaud qui attend Toulouse. Après un déplacement à La Rochelle, les rouge et noir recevront Toulon avant de partir pour Montpellier puis d’accueillir l’ASM Clermont.

Cette semaine, le calendrier de Top 14 a été publié. Voici les autres date à retenir pour les Toulousains cette année :

– 2/3 octobre : déplacement à Biarritz

9/10 octobre : réception de Pau

16/17 octobre: déplacement à Lyon

23/24 octobre : réception de Castres

30/31 octobre : déplacement au Racing 92

6/7 novembre : réception de Perpignan

27/28 novembre : réception de Brive

4/5 décembre : déplacement à Bordeaux

26 décembre : réception Stade Français

1/2 janvier : déplacement à Clermont

8/9 janvier : réception de Montpellier

29/30 janvier : réception du Racing 92

5/6 février : déplacement à Perpignan

19/20 février : déplacement à Pau

26/27 février : réception de Bordeaux

5/6 mars : déplacement au Stade Français

26/27 mars : réception de Lyon

2/3 avril : déplacement à Castres

23/24 avril : déplacement à Toulon

30 avril/1 mai : réception de La Rochelle

21/22 mai : déplacement à Brive

– 4/5 juin : réception Biarritz