Sanctionné pour des propos racistes lors d’un match, le TFC ne fera pas appel

Le TFC a annoncé qu’il ne fera pas appel de la sanction infligée par la Commission de discipline de la LFP après un match contre Rodez.

Les Violets regrettent, mais ils acceptent. Le TFC a fait savoir ce lundi 24 janvier qu’il ne fera pas appel de la sanction que lui a infligée la Commission de discipline de la LFP le 12 janvier dernier. “Le Club a pris note de la décision de la sanction infligée par la Commission de discipline de la LFP suite à l’incident survenu lors du match TFC-Rodez. Il a été décidé de ne pas faire appel”, indique le Toulouse football club dans un bref communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

La Commission de discipline de la LFP avait sanctionné l’équipe du retrait d’un point avec sursis suite à un incident survenu lorsque le Téfécé recevait Rodez au Stadium le 13 décembre dernier. Depuis la tribune Brice-Tatonn, un individu a lancé des insultes racistes contre le gardien du club ruthénois Lionel Mpasi.

“Le Toulouse Football Club, ayant fait preuve d’une rigueur et d’une exemplarité sans faille tout au long de l’enquête, déplore la décision rendue ce jour par la Commission de Discipline de la LFP qui apparaît disproportionnée et injuste, et qui voit un acte isolé pénaliser toute une communauté”, avait indiqué le club dans un communiqué publié après la décision de la commission. Le TFC se réservait alors le droit de faire appel. Mais n’en sera finalement rien.

Un nouvel incident au Stadium pourrait faire s’éloigner le rêve du TFC de remonter en Ligue 1. Le club est certes leader du championnat de Ligue 2, mais il n’a pas le luxe d’une avance confortable sur ses adversaires.