Martin Braithwhaite devient un des sportifs les plus riches

L’ancien joueur du TFC, Martin Braithwhaite, un des sportifs les plus riche de la planète. C’est ce que révèle Forbes dans son classement. Chaque année, un classement de ce type est établi. Le Danois est le seul joueur du FC Barcelone à y figurer. En raison d’une fin de contrat, Messi ne peut pas représenter le club catalan dans cette liste.

Bien que Martin Braithwhaite ait participé à 42 matches sous les couleurs blaugrana la saison dernière avec 7 buts et 4 passes décisives, ce n’est pas vraiment grâce à ces performances sportives qu’il a une telle fortune. Même si cela constitue une belle base, le footballeur détient plusieurs sociétés.

L’ancien Toulousain tient une entreprise avec son oncle une entreprise estimée à plus de 212 millions d’euros. Une société de plus en plus fructueuse depuis quelques années. Cette fortune est donc en partie dû au marché de l’immobilier ou Braithwhaite a beaucoup investi aux Etats-Unis.

En plus de ça, le sportif détient un restaurant et une marque de vêtements avec sa femme principalement distribuée en France.

Une fortune qui pourrait continuer de s’accroître. Suite au bel Euro qu’il a fait avec le Danemark, il se pourrait qu’il touche une prime.