Ligue 2. Le TFC reçoit Grenoble au Stadium de Toulouse, voici le groupe convoqué

Le TFC reçoit Grenoble au Stadium de Toulouse pour la huitième journée de Ligue 2 samedi 18 septembre à 15 heures. Pour l’entraîneur, Philippe Montanier, le GF38 est une équipe qui “monte en puissance”. Il estime que les Violets doivent augmenter le nombre d’occasions de marquer, “ce n’est pas assez si on veut rester en haut” du classement.

Pour la huitième journée de Ligue 2, le TFC reçoit Grenoble sur la pelouse du Stadium de Toulouse ce samedi 18 septembre à 15 heures. Cette rencontre aura une saveur particulière pour les Violets. À l’occasion de leur entrée sur le terrain, des fumigènes seront craqués dans les tribunes en toute légalité dans le cadre d’une expérimentation.

Le GF38 pointent actuellement à la 14e place du classement du championnat. Durant la conférence de presse d’avant match, le coach Toulousain, Philippe Montanier, a estimé qu’avec “un nouvel entraîneur et beaucoup de changements… leurs difficultés de départs sont tout à fait légitimes. Mais on voit bien qu’ils montent en puissance. Ils sont sur deux victoires sur les trois derniers matches. Ça va être encore une équipe difficile à jouer. Mais ça va être notre lot tous les samedis. À nous d’élever notre jeu pour espérer les battre chez nous.”

Le TFC doit augmenter ses occasions de marquer

Les Violets demeurent toujours invaincus depuis le début de championnat. L’entraîneur a fait un bilan des premières journées du championnat : “on a construit ce début de saison sur une bonne défense, une bonne maîtrise du jeu. Mais on doit évoluer. Tout n’est pas parfait. C’est vrai qu’on a été efficace, parce qu’avec peu d’occasions de but, on les convertit. Il faut qu’on augmente nos occasions de but. Ce n’est pas assez si on veut rester en haut (du classement).”

Philippe Montanier s’est aussi exprimé sur l’effectif toulousain qui a connu de nombreux changements pendant le mercato estival : “j’ai un bon groupe. Vraiment. Des joueurs travailleurs, avec un très bon esprit, et bien éduqué. Il faut le dire parce que les footballeurs ne sont pas tous comme ça. Et ils aiment leur métier. Ils aiment jouer au foot. Ils sont réceptifs. Il y a beaucoup d’échanges. (…) Et les résultats aident à avoir cette atmosphère studieuse et à vouloir se perfectionner.”

Voici le groupe convoqué par l’entraîneur pour la rencontre entre le TFC et Grenoble

Gardiens

Maxime Dupé – Isak Pettersson

Défenseurs

Mikkel Desler – Bafodé Diakité – Moussa Diarra – Rasmus Nicolaisen – Anthony Rouault – Issiaga Sylla

Milieux

Mamady Bangré – Brecht Dejaegere – Denis Genreau – Sam Sanna – Stijn Spierings – Branco van den Boomen

Attaquants

Yanis Begraoui – Rhys Healey – Nathan Ngoumou – Ado Onaiwu