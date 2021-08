Ligue 2. Rodez l’emporte face à Valenciennes

En supériorité numérique, Rodez a mis quatre buts à Valenciennes en 5e journée de Ligue 2, samedi 21 août. La semaine prochaine, le RAF rencontrera Dunkerque.

C’est un carton pour le RAF. Rodez a remporté son match à l’extérieur face à Valenciennes, 1-4, en 5e journée de Ligue 2 samedi 21 août. Les Ruthénois ont largement profité de l’occasion d’être en supériorité numérique pendant une heure de jeu.

La rencontre avait pourtant bien commencé pour Valenciennes avec une ouverture du score à la 16e minute sur un but de Baptiste Guillaume. Ensuite, Lucas Buades égalise d’un coup de tête à la 27e minute. Le match change à partir du carton rouge de Laurent Dos Santos à cause d’un accrochage avec Boissier à la 31e. Le Raf se retrouve en supériorité numérique pour une heure de jeu. Buades fait un doublé après la pause à la 47e minute. Clément Depres met également un but à la 73e minute, suivi par Florian David à la 77e minute.

À l’issue de la rencontre, Rodez est huitième du classement de la Ligue 2. Le prochain rendez-vous des hommes de Laurent Peyrelade est avec Dunkerque, samedi 28 août à 19 heures. De son côté, Valenciennes sera face à Toulouse au Stadium, le même jour à 15 heures.