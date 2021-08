Ligue 2. Nouvelle victoire pour le TFC face à Dijon

Le TFC s’est parfois fait peur, mais a finalement vaincu Dijon; 2-4, samedi 21 août à l’extérieur. C’est la quatrième victoire d’affilée pour les Violets.

Les violets continuent sur une bonne lancée. Le TFC s’est imposé face à Dijon 2-4, à l’extérieur samedi 21 août. Les Toulousains enchaînent ainsi une quatrième victoire d’affilée en cette saison. À l’inverse, Dijon, le relégué de la Ligue 1, est sur une série de défaites.

La rencontre n’avait pourtant pas si mal commencé pour Dijon qui s’est donné le luxe d’ouvrir le score avec une frappe à la 31e minute. C’est la première fois que les Violets sont menés au score depuis le début de cette saison de Ligue 2. Mais La réaction toulousaine ne s’est pas faite attendre bien longtemps. L’international Japonais Ado Onaiwu égalise à la 36e minute de jeu. À la 52e minute, Nathan Ngoumou marque à son tour, et enchaîne avec un doublé à la 63e minutes. Grâce à un penalty, les Dijonnais marquent leur second but à la 80e minutes. Enfin, à la 87e minutes, les Violets aussi profitent d’un penalty. Branco van den Boomen marque le quatrième but toulousain.

C'EST TER-MI-NÉ pour ce #DFCOTFC ! Spectaculaire succès de nos Violets, toujours invaincus ! Leur 4ème victoire consécutive 💪 Quel plaisir 🤩#DeboutToujours 😈 pic.twitter.com/11KetKXdrB — Toulouse FC (@ToulouseFC) August 21, 2021

Avec cette victoire face à Dijon, Toulouse est provisoirement premier du classement de Ligue 2 devant le Paris FC dont la rencontre avec Ajaccio est reportée. Le prochain match des Violets sera face à Valenciennes, samedi 28 août à 15 heures.