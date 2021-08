Le TFC s’impose au Stadium de Toulouse face à Bastia

Le TFC est provisoirement premier du classement de la Ligue 2 après avoir remporté son match face à Bastia 1-0.

C’est une troisième victoire consécutive pour les Violets. Le TFC a remporté son match face à Bastia, 1 à 0, sur la pelouse du Stadium de Toulouse samedi 14 août. Les Corses avaient tout à fait le droit d’y croire. Les Toulousains ont eu du mal à percer la défense de Bastia. Le seul but de l’après-midi a été marqué par Branco van den Boomen sur un penalty à la 23e minute. Un penalty que le TFC doit à une main bastiaise du capitaine Christophe Vincent.

Il faut préciser que le match a été rendu difficile par la chaleur. Il faisait pas moins de 33° au début de la rencontre. Et le thermomètre est monté à 36°.

⏱ 90'

On est cramés et le speaker nous annonce cinq minutes de temps additionnel ! On dérange 😭

1-0 #TFCSCB

— Toulouse FC (@ToulouseFC) August 14, 2021