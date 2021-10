Ligue 2. Le TFC affronte le Paris FC ce samedi, voici la compo

Une semaine après avoir battu Auxerre, le TFC affronte le Paris FC ce samedi 23 octobre en treizième journée de Ligue 2. Voici la compo toulousaine.

Après avoir écrasé Auxerre la semaine dernière, le TFC se déplace pour affronter le Paris FC samedi 23 octobre à 15 heures en treizième journée de Ligue 2.

En conférence de presse d’avant match, l’entraîneur, Philippe Montanier, a exprimé une certaine inquiétude : “pour les entraîneurs, le match après un 6 à 0, on n’aime pas trop. On a toujours peur qu’inconsciemment, il y ait un relâchement, qu’on se sente inconsciemment meilleur, invincible… alors que ce n’est pas du tout le cas. On l’est que si on fait ce qu’il faut sur le terrain.”

Le Paris FC était leader du championnat en tout début de saison, avant de se faire prendre la place par le TFC. L’équipe de la capitale a traversé une période compliquée avec cinq défaites, une victoire et un nul, en sept matches. Aujourd’hui, l’équipe pointe à la huitième place du classement de la Ligue 2.”

“Ils ont des bons attaquants, des bonnes individualités qui se projettent vers l’avant”, alerte le caoch des Violets. “C’est une équipe qui a eu un coup de mou, mais le potentiel est là. C’est sûr qu’ils veulent réagir. Forcément, contre Toulouse, c’est le match idéal. C’est l’adversaire qu’il faut pour rebondir et reprendre confiance. Ils ont un bon potentiel avec un bon entraîneur, donc on a tout à craindre de cette équipe.

Voici les compos du TFC et du Paris FC