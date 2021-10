Vidéo. Le TFC se relève et bat largement Auxerre en 12e journée de Ligue 2

Le TFC a écrasé Auxerre, 6 à 0, dans le cadre de la douzième journée de Ligue 2 samedi 16 octobre au Stadium de Toulouse. Rafael Ratao, titularisé pour la première fois avec le TFC, et Rhys healey ont marqué un doublé. Les Violets confirment ainsi leur place de leader du championnat.

Les Violets se sont rassurés. Le TFC s’est largement imposé face à Auxerre, 6 à 0, devant son public sur la pelouse du Stadium de Toulouse. La rencontre comptait pour la douzième journée de Ligue 2 samedi 16 octobre.

1⃣ Avec ce succès, Toulouse est assuré de rester leader ce week-end !https://t.co/QDlcPAMgXS — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 16, 2021

La grosse affiche annoncée n’a pas vraiment eu lieu, tant Auxerre, troisième du championnat de Ligue 2, semblait dépassé par les Violets. Les hommes de Jean-Marc Furlan étaient déjà menés 2 à 0 au bout de 10 minutes de jeux (Rhys healey, 4’ et Rafael Ratao, 6’). Le festival de buts violets a continué avec Steve Regis Mvoue à la 24e minute et un deuxième but de Rafael Ratao, titularisé pour la première fois avec le TFC, à la 46e minute.

Les choses ne pouvaient pas s’améliorer pour Auxerre après le carton rouge de Rémy Dugimont pour un pied mal placé sur Mikkel Desler à la 49e minutes. Face à des Auxerrois réduits à dix, Rhys healey a également eu son doublé à la 72e minute. Puis, Rasmus Nicolaisen a achevé l’adversaire d’un ultime but à la 84e minute.

C’est clairement un match à oublier pour Auxerre, mais c’est aussi un match qui permet aux Toulousains de retrouver le chemin de la victoire et d’obtenir trois points. Ce qui permet au club de conserver la première place du championnat de Ligue 2. Le prochain rendez-vous du TFC est avec le Paris FC, samedi 23 octobre à 15 heures.