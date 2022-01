Le Stade Toulousain frappé par la Covid-19, voici la compo face à Cardiff

Plusieurs joueurs du Stade Toulousain ont été testés positif à la Covid-19 avant la rencontre avec Cardiff prévu samedi 22 janvier. Voici la composition qui sera alignée.

Un week-end compliqué s’annonce pour les Rouge et Noir. Plusieurs joueurs du Stade Toulousain ont été testés positif à la Covid-19 alors que l’équipe doit affronter Cardiff samedi 22 janvier en Champions Cup.

Parmi les infectés, se trouvent plusieurs cadres dont Antoine Dupont, positif pour la deuxième fois en un an, et Romain Ntamack. Ils ne sont logiquement pas sur le terrain. De quoi pousser Ugo Mola à monter un XV inédit pour faire face aux Gallois.

La composition de l’équipe a d’ailleurs déjà été dévoilée, comme pour mettre fin aux spéculations sur une éventuelle annulation du match. Une composition dans laquelle ne figure pas non plus Cyril Baille, Anthony Jelonch, Richie Arnold et Peato Mauvaka.

« Nous avons envie de gagner sur le terrain »

L’entraîneur alignera au centre l’Argentin Chocobares et le Néo-Zélandais Tim Nanai-Williams. Il met aussi en place une charnière formée par Alexis Balès et Thomas Ramos. Aussi, cette rencontre marquera la première apparition au niveau professionnel d’Edgar Retière, 20 ans, placé sur le banc pour commencer.

« Nous comptons des absences mais nous sommes en capacité d’aligner une équipe compétitive. Nous avons envie de gagner sur le terrain, surtout sur notre pelouse », a assuré l’entraîneur des arrières Clement Poitrenaud en conférence de presse vendredi 21 janvier.

Voici la composition du Stade Toulousain face à Cardiff