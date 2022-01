La première édition du French Padel Open sera à Toulouse

La toute première édition du French Padel Open se déroulera à Toulouse du 13 au 19 juin au palais des sports André-Brouat. L’événement sera diffusé sur Canal+ et dans 62 pays à travers le monde.

C’est officiel. La première édition du French Padel Open se jouera à Toulouse du 13 au 19 juin au palais des sports André-Brouat, qui peut accueillir jusqu’à 4 200 personnes assises. C’est la première fois qu’une étape française est incluse dans le World Padel Tour, le circuit des joueurs professionnel de padel.

L’événement réunira quelque 400 athlètes dont les meilleurs joueurs et joueuses de la planète. Les adeptes pourront notamment voir chez les femmes Alejandra Salazar et Gemma Triay et chez les hommes Alejandro Galan et Juan Lebron.

Parmi les têtes d’affiche tricolore, le public retrouvera Alix Collombon et Léa Godallier, respectivement n°20 et n°38 au classement mondial, qui ont notamment permis à l’équipe de France féminine de remporter la médaille d’argent aux championnats d’Europe 2021. Le public verra également Benjamin Tison, 75e au classement mondial, qui a mené l’équipe de France masculine jusqu’à la médaille de bronze aux championnats d’Europe 2021.

Le French Padel Open diffusé sur Canal+ et dans 62 pays

Plus de 200 000 personnes pratiquent le padel en France sur 1 500 terrains. La création du French Padel Open est une initiative de T&T Padel, l’agence de marketing sportif fondée par Tony Parker et Teddy Riner, également titulaire des droits du World Padel Tour en France. La compétition sera diffusée à la télévision en France sur Canal+, qui a acquis les droits de diffusion de l’intégralité du World Padel Tour, et dans 62 pays.

Outre Toulouse, le World Padel Tour compte 25 étapes dans 14 villes, dont Miami, Stockholm, Madrid, Barcelone, et Buenos Aires.