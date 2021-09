Les athlètes d’Occitanie ont remporté quatre médailles aux Jeux paralympiques

La France termine quatorzième du classement des médailles remportées aux Jeux paralympiques de Tokyo, avec 54 médailles, et parmi elles, quatre reviennent à des athlètes d’Occitanie.

L’heure du bilan a sonné ce dimanche 5 septembre. À l’issue de deux semaines de compétition, la France pointe à la quatorzième place du tableau des médailles remportées aux Jeux paralympiques de Tokyo. Et parmi elles, onze sont en or. C’est un bilan positif par rapport aux performances d’il y a quatre ans. Les athlètes tricolores avaient remporté 28 médailles à Rio.

Le classement des médailles

1. Chine. 207 médailles (dont 96 en or)

2. Grande-Bretagne. 124 médailles (dont 41 en or)

3. États-Unis. 104 médailles (dont 37 en or)

4. Comité paralympique russe. 118 médailles (dont 36 en or)

5. Pays-Bas. 59 médailles (dont 25 en or)

(…)

14. France. 54 médailles (dont 11 en or)

Parmi les médailles françaises remportées aux Jeux paralympiques, quatre reviennent à des athlètes de l’Occitanie. En natation, Ugo Didier, du Club jeunesse sportive Cugnaux omnisports, en a remporté. Le nageur de 19 ans a d’abord une médaille en argent au 400 mètres nage libre le 25 août, puis une en bronze au 200 mètres quatre nages le 1er septembre.

🇫🇷🥈 La deuxième médaille tricolore du jour est pour Ugo Didier ! Et elle est en argent ! Le Français termine 2e du 400 m nage libre dans la catégorie S9 derrière l'Australien William Martin #Paralympics ➡Suivez les Jeux paralympiques en direct : https://t.co/ICkFacXcjk pic.twitter.com/a8QkNMt3Iz — francetvsport (@francetvsport) August 25, 2021

En saut en longueur, Dimitri Pavadé, du club toulousain Athlé – 632, a également décroché l’argent le 1er septembre. Il a battu son record personnel avec une marque à 7,39 mètres.

🥈😍 DIMITRI PAVADE EN ARGENT ! 🇫🇷 Le Français s'est envolé et a réussi à battre son record personnel pour s'adjuger de la deuxième place du concours #Paralympics Suivez les épreuves en direct ► https://t.co/NbJJY54OKk pic.twitter.com/SIz0Qm5UTy — francetvsport (@francetvsport) September 1, 2021

Enfin, en escrime, l’Équipe de France de fleuret fauteuil, dont fait partie Maxime Valet du Toulouse université escrime, a battu le Comité paralympique russe et décroché une médaille de bronze le 1er septembre dernier.