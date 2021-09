Transport : aéroport, centre multimodal et héli-drones… Les propositions de Pierre Cabaré pour Toulouse

Profitant de la visite de Jean-Pierre Djebbari, le ministre délégué en charge des transports, le député marcheur Pierre Cabaré lui a remis un courrier exposant ses idées sur l’avenir du transport à Toulouse. Celui défend notamment la proposition d’un grand centre multimodal adossé à l’aéroport.

« Lorsqu’on a la chance d’avoir un aéroport international, on se doit de construire des projets autour de lui, car au-delà de prévoir l’avenir, on renforcera la sécurité », assure Pierre Cabaré, député La République en Marche de la première circonscription de la Haute-Garonne. Dans un courrier remis, ce mardi 28 septembre, au ministre délégué en charge des transports, Jean-Pierre Djébarri, l’élu local expose sa vision de l’avenir du transport et défend une politique de développement construite autour de l’infrastructure de Toulouse Blagnac. Celui-ci défend notamment l’idée d’un centre multimodal adossé à l’aéroport comportant une gare LGV, une station de métro ou des héli-drones.

Mettre la gare LGV a proximité de l’aéroport

Pierre Cabaré propose tout d’abord de créer une gare LGV « à proximité de l’aéroport ». Notamment afin de permettre aux trains de marchandises transportant parfois des matières dangereuses de contourner la ville. La gare Matabiau étant, par conséquent, réservée au transport de passagers régionaux et interrégionaux. Afin de « désaxphyxier » la ville, le député défend la création d’une ceinture RER toulousaine connectée à la gare Matabiau.

Des héli-drones pour la livraison de marchandises

En plus d’une station de métro connectant l’aéroport au centre ville, Pierre Cabaré suggère également de créer une ligne indépendante entre l’infrastructure et le Meet ainsi que des héli-drones dédiés au transport et à la livraison de marchandises. « Ce grand projet est indispensable pour les citoyens et pour notre région. Les grands travaux favorisent l’emploi et le développement. Nos entreprises ont besoin de grands projets : c’est l’image dynamique et innovante de notre région », conclut Pierre Cabaré.