Trafic : évitez de rouler vers Montpellier aujourd’hui 

Avec la période estivale, les départs en vacances sont nombreux. Il y a encore du monde aujourd’hui sur les routes d’Occitanie. Voici les points ou le trafic est particulièrement dense.

Les vacances ont belle et bien commencé. Ce week-end devrait être le plus chargé depuis le début de l’été. Beaucoup de touristes partent en bord de mer, et forcement, cela se ressent sur les routes d’Occitanie.

Comme bien souvent, c’est l’A9 qui est l’autoroute la plus empruntée dans la région. Le trafic sera dense de 7h à 17h. Un pic de circulation est attendu entre 9h et 12h selon Bison Futé. Toujours sur cette autoroute entre Montpellier et Narbonne cette fois, il est déconseillé de rouler entre 8h et 15h.

Aux alentours de Toulouse, la circulation est un peu plus fluide. Sur l’A62 entre Bordeaux et la Ville rose la circulation sera néanmoins plus dense de 10h à 13h. Et mieux vaut éviter de circuler sur l’A61 entre Toulouse et Narbonne de 9h à 12h.

Dans le sens des retours, là aussi, il y a un peu plus de monde. mieux vaut éviter de rouler entre Montpellier et Orange de 10h à 18h. Même chose entre Toulouse et Bordeaux de 10h à 13h.

Demain il y aura toujours de nombreuse voitures dans le sens des départs entre Orange et Montpellier de 10h à 19h, et entre Montpellier et Narbonne de 15h à 18h. En ce qui concerne l’A62 entre Bordeaux et Toulouse, le trafic sera plus dense que d’habitude entre 16h et 20h.