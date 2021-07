Trafic : du monde entre Toulouse et Narbonne

Peut-être que vous partez en vacances aujourd’hui. Vous n’êtes pas seul dans ce cas. Et cela devrait se répercuter sur les routes de France. C’est notamment le cas en Occitanie entre Toulouse et Narbonne et en bord de mer.

Les départs en vacances s’intensifient ce week-end. C’est pourquoi il y a encore du monde sur les routes lors de ces deux jours. Beaucoup de Français partent rejoindre les bords de la mer Méditerranée, les grands axes de sud sont donc plutôt chargés d’après Bison Futé.

Sur l’A9, beaucoup de voitures, il est recommandé d’éviter de circuler sur cette autoroute. Une recommandation notamment en milieu de journée. La circulation y est difficile de 10h à 13h.

Mais ce n’est pas la route la plus empruntée d’Occitanie ce samedi. Il y beaucoup de monde entre Toulouse et Narbonne. Il est conseillé de ne pas rouler sur cette autoroute de 9h à 15h. La circulation y est chargée.

Même si certains prennent déjà la route du retour. Aucune perturbation majeure n’est à prévoir en Occitanie dans ce sens.

Demain, il y aura un peu moins de monde qu’aujourd’hui sur la route. On note juste une densité plus importante de circulation qu’à la normale entre Orange et Montpellier de 10h à 12h.