La circulation sur la rocade de Toulouse va être plus simple, voici pourquoi 

Le chantier est enfin terminé. Entre Rangueil et Lespinet, la circulation se fait désormais sur 3 voies sur la rocade de Toulouse.

Le chantier de mise à 2×3 voies de la rocade Sud de Toulouse a débuté le 7 janvier 2019. Ce projet est financé dans le cadre du Contrat de plan Etat-Région et de France Relance à hauteur de 48,5 millions d’euros par l’Etat, la région Occitanie, le département de la Haute-Garonne et Toulouse Métropole. Une étape essentielle vient d’être franchie avec la mise en service complète des troisièmes voies sur cette section. Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des transport a d’ailleurs inauguré cette 3ème voie.

Ainsi, la 3ème voie de la rocade intérieur entre Rangueil et Empalot est déjà en service, ainsi que la 3ème voie de la rocade intérieur et extérieure entre Lespinet et l’échangeur du Palays.

Les travaux vont se poursuivre cet été avec le remplacement des portiques de signalisation de direction et des équipements de gestion et d’information du trafic. Le dernier écran acoustiques sera construit à l’automne 2021 avec l’aménagement des accotements et des talus de la rocade.

Etienne Guyot, Carole Delga, Georges Méric et Jean-Luc Moudence se félicitent de l’achèvement proche de ce chantier. La mise à 2×3 voies de la rocade entre Rangueil et Lespinet va favoriser la fluidité de la circulation et améliorer, les conditions de circulations des usagers.