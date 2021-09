Toulouse : le documentaire “AZF, au coeur du chaos” sera diffusé mardi 21 septembre prochain

Vingt ans après le drame à Toulouse, la chaîne National Géographic diffusera mardi 21 septembre le documentaire réalisé par Simon Kessler “AZF, au coeur du chaos”. Des reconstitutions, témoignages inédits et images d’archives racontent cette journée.

La chaîne National Geographic diffusera mardi 21 septembre, à 21 heures, le documentaire intitulé “AZF, au coeur du chaos”. Vingt ans après le drame qui s’est produit le 21 septembre 2001 à Toulouse, des témoins clés livrent face caméra leurs douloureux souvenirs de cette catastrophe, considérée comme la plus importante en France depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le documentaire est réalisé par Simon Kessler, mis en scène par Stéphane Rybojad, produit par Thierry Marro, de la société Memento et Pauline Dauvin et Kevin Deysson pour National Geographic France. Il raconte cette journée de l’intérieur durant près de 44 minutes, notamment grâce à des reconstitutions et des images d’archives inédites. Extrait.

Récit d’un traumatisme

Pour rappel, l’explosion de l’usine AZF a provoqué la mort de 31 personnes, dont 21 employés du site. 2 500 personnes ont été blessées et près de 30 000 sinistrées. C’est un stock de 300 à 400 tonnes de nitrate d’ammonium qui a provoqué l’accident à 10h57 précisément. Il a causé des dommages considérables dans toute la partie Sud-Ouest de l’agglomération Toulousaine. La détonation a été entendue à plus de 80 kilomètres de la ville rose. Un an et demi après la catastrophe, 14 000 personnes étaient toujours sous traitement pour dormir, calmer leurs angoisses ou soigner une dépression, selon le Ministère de la Santé.

Aujourd’hui, sur les lieux de la catastrophe, une immense centrale solaire a été installée le long de la Garonne et l’Oncopole, un campus spécialisé en cancérologie, a été construit du côté de la route d’Espagne (RD 120), sur la partie Sud de l’ancienne usine. Un cratère formé suite à l’explosion est encore visible depuis le ciel. Le mémorial édifié sur le site en hommage aux victimes représente toujours, vingt ans après, un lieu de recueillement des familles et des Toulousains endeuillés.