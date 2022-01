Récap d’actu : Moudenc, éboueurs et Covid au programme

Bienvenue dans votre Récap d’actu. Cette semaine, on retient la grève des éboueurs, les voeux de Jean-Luc Moudenc, On parle aussi emploi et Covid.

Grève des éboueurs à Toulouse : Moudenc menace de passer au privé définitivement

Pour commencer ce Récap d’actu : l’intersyndicale des éboueurs de Toulouse Métropole n’a pas obtenu gain de cause lors des discussions avec la Métropole ce mercredi 5 janvier. Les agents de collecte des déchets décident donc de durcir leur mouvement de grève, en bloquant des dépôts. De son côté, Jean-Luc Moudenc menace de recourir à la délégation de service public, et donc au privé, pour la collecte des déchets si la grève des éboueurs perdure à Toulouse. Pour tout savoir, cliquez ici.

Récap d’actu : Jean-Luc Moudenc présente ses vœux aux habitants de Toulouse pour 2022

Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a présenté ses vœux aux habitants de la ville pour 2022. Il en a profité pour revenir sur les différents projets de la municipalité en matière de sécurité, de vie dans les quartiers et de mobilité pour l’année à venir. Voici ce qu’il faut retenir.

Récap d’actu : 164 classes fermées dans l’académie de Toulouse à cause du Covid

Selon les derniers chiffres du ministère de l’Éducation nationale, 164 classes ont fermé à cause de contaminations à la Covid-19 depuis la rentrée dans l’académie de Toulouse. Toutefois, aucun établissement scolaire n’a entièrement été isolé. Pour lire l’article, cliquez ici.

Emploi : Liebherr-Aerospace Toulouse recrute 80 collaborateurs en 2022

Pour terminer ce Récap d’actu, l’entreprise spécialisée dans la production de systèmes d’air aéronautiques Liebherr-Aerospace Toulouse souhaite recruter 80 nouveaux collaborateurs pour des emplois dans les services d’ingénierie et de production en 2022. Pour ce faire, un événement job dating est organisé au musée Aéroscopia. Cliquez ici pour lire l’article