Emploi : Liebherr-Aerospace Toulouse recrute 80 collaborateurs en 2022

L’entreprise spécialisée dans la production de systèmes d’air aéronautiques Liebherr-Aerospace Toulouse souhaite recruter 80 nouveaux collaborateurs pour des emplois dans les services d’ingénierie et de production en 2022. Pour ce faire, un événement job dating est organisé au musée Aéroscopia.

Liebherr-Aerospace Toulouse, entreprise du groupe Liebherr, recrute. La société est spécialisée dans la construction de systèmes d’air, de commandes de vol, d’actionneurs, de trains d’atterrissage, d’engrenages et de boîtes de vitesses pour l’industrie.

Au total, 80 postes sont à pourvoir en 2022 sur les sites de Toulouse et de Campsas (Tarn-et-Garonne), en particulier dans les métiers de l’ingénierie et de la production. Sont par exemple recherchés des monteurs mécaniciens, des soudeurs-chaudronniers et des usineurs sur machine à commande numérique. Mais aussi des personnes pouvant exercer des métiers dans la R&D (recherche et développement), « ainsi que des fonctions support telles dans les services qualité, ventes et les systèmes d’information », détaille l’entreprise. Tous les niveaux de diplôme sont recherchés, « du CAP au doctorat », insiste-t-elle. Pour candidater, il suffit de se rendre sur le site du groupe, dans l’espace “Carrière”.

Un événement de recrutement organisé à Toulouse

De plus, Liebherr-Aerospace Toulouse organise, pour la quatrième fois, un grand événement de recrutement nommé “Experts’ Meeting” au musée Aeroscopia de Toulouse Blagnac le lundi 7 février prochain. « Cet évènement sera l’occasion de recruter de nouveaux talents dans plusieurs secteurs tels que le bureau d’études, les méthodes industrielles, les essais de développement et le support technique après-vente », explique l’entreprise.

Au total, 21 postes sont à pourvoir spécifiquement dans le cadre de cette soirée. Pour y participer, les candidats peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur la plateforme dédiée. Après cette étape, les personnes présélectionnées seront invitées à l’“Experts’ Meeting” pour rencontrer des employés de l’entreprise, en apprendre plus sur son histoire et passer des entretiens.