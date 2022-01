Covid-19 : 164 classes fermées dans l’académie de Toulouse

Selon les derniers chiffres du ministère de l’Éducation nationale, 164 classes ont fermé à cause de contaminations à la Covid-19 depuis la rentrée dans l’académie de Toulouse. Toutefois, aucun établissement scolaire n’a entièrement été isolé.

Aucune structure scolaire n’a dû fermer ses portes à cause de contaminations à la Covid-19 cette semaine dans l’académie de Toulouse. Mais depuis la rentrée des élèves, 1 486 cas positifs ont été détectés. À cela s’ajoutent 142 cas du côté du personnel.

Même si les établissements ont continué d’accueillir les enfants, 164 classes ont été fermées à cause d’un trop grand nombre de contaminations au virus. Pour rappel, les écoles sont placées au “niveau 3” du protocole sanitaire, les collèges et les lycées au “niveau 2” depuis décembre dernier.

Cela signifie que l’ensemble des cours sont assurés en présentiel et qu’une classe ne ferme plus ses portes au premier cas de Covid-19 détectés. La décision de fermer une classe revient aux différents acteurs du territoire (Éducation nationale, ARS, préfecture…).

Plus besoin d’isolement pour les élèves vaccinés ou cas-contacts

Les règles d’isolement ont également été modifiées pour les élèves et leurs professeurs depuis ce lundi 3 janvier. Pour les personnes de plus de 12 ans qui bénéficient d’une vaccination complète ou les élèves de moins de 12 ans : en cas de contact avec une personne contaminée, aucun isolement n’est demandé. Toutefois il convient de réaliser un test immédiatement, un autre deux jours plus tard et un autre encore quatre jours après le premier. Tant que les tests sont négatifs, l’enfant peut aller en cours. À partir de ce vendredi 7 janvier, si un second cas se déclare dans les sept jours, les élèves ne seront pas obligés de refaire le parcours de tests.

Si les élèves vaccinés sont testées positifs à la Covid-19 : il est obligatoire de s’isoler durant sept jours. Cet isolement peut être levé au bout de cinq jours s’il n’y a pas de symptômes et si un test antigénique ou PCR devient négatif.

Isolement des élèves non-vaccinées

Le protocole est différent pour les personnes de plus de 12 ans qui ne bénéficient pas d’une vaccination complète. Si elles sont testées positives à la Covid-19, l’isolement est de dix jours. Il peut être levé au bout de sept jours s’il n’y a pas de symptômes et qu’elles présentent un test antigénique ou PCR négatif.

En cas de contact avec le virus, les personnes non vaccinées doivent s’isoler sept jours et réaliser un test antigénique ou PCR à l’issue de cet isolement.