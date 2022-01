Baisse de la mobilisation contre le pass sanitaire à Toulouse

Nouvelle journée de manifestation. Ce samedi, près de 1 000 militants sont descendus dans les rues de la ville rose pour dire non au pass sanitaire et au projet de pass vaccinal.

Une baisse importante de la mobilisation. Ce samedi, on a enregistré 1 000 manifestants dans les rues de Toulouse. La semaine dernière, ils étaient 2 000. Au niveau national, la tendance est la même. Près de 54 000 Français sont descendus dans la rue pour dire non au pass sanitaire. Le week-end dernier, il y avait plus de 100 000 militants. Il faut dire qu’il y avait eu un regain pour ce premier samedi de manifestations de 2022. Quelques jours plus tôt, Emmanuel Macron avait fait polémique avec sa phrase sur les non vaccinés.

#Toulouse

dèjà beaucoup de monde présents à Toulouse pur la #manifs15janvier contre le #PassVaccinal / plusieurs manifestations aujourd'hui en France comme à Valence, Pau ou Paris…

🎥@1petitsecretpic.twitter.com/DCz7sJcqOB — Charli☀️🦎 (@CharliB97783485) January 15, 2022

À Toulouse, le rendez-vous était donné à la sortie du métro Jean-Jaurès en début d’après-midi. Un cortège s’est formé vers 14h30 pour prendre la direction de François Verdier. Une fois arrivée dans le quartier de Palais de Justice, la tension est montée d’un cran. Les manifestants ont tenté de se rapprocher de la préfecture. Or le centre-ville était interdit à tout rassemblement revendicatif. Les forces de l’ordre ont donc fait barrage.

Lors de cette journée, il y a eu deux arrestations pour feux de poubelles et jets de projectiles. La foule s’est dispersée vers 16h30.