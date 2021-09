20 ans d’AZF. Archipel Citoyen propose de donner à une rue de Toulouse le nom d’une victime accusée à tort d’être l’auteur de l’explosion

Les élus Archipel Citoyen veulent réhabiliter la mémoire d’Hassan Jandoubi, ouvrier victime de l’explosion d’AZF qui avait été accusé d’être l’auteur d’un attentat terroriste.

Alors que les cérémonies et parcours mémoriels vont se multiplier à Toulouse ce mardi 21 septembre pour les 20 ans de l’explosion de l’usine AZF, le groupe des élus Archipel Citoyen a la mairie de Toulouse y va de sa contribution pour sortir un nom de l’oubli. Celui d’Hassan Jandoubi.

Les rumeurs de l’attentat terroriste

Souvenez-vous, cet ouvrier d’origine tunisienne mort dans l’explosion avait été au centre des rumeurs les plus folles autour d’une éventuelle piste d’un attentat terroriste. Quelques semaines après la catastrophe, à grand renfort de unes, Le Figaro et le magazine Valeurs Actuelles relançaient cette thèse sur la base d’un document rédigé par les renseignements généraux qui faisait état de sympathies, supposées islamistes, d’Hassan Jandoubi.

La piste loufoque des caleçons

L’attention des policiers avait en effet été attirée sur ce dernier car, lors de son autopsie, le médecin légiste avait relevé que l’ouvrier portait plusieurs slips et caleçons. Il avait évoqué ce fait, en marge de son rapport, en soulignant que cela rappelait l’attitude de certains kamikazes de l’islam.

Le Figaro et Valeurs actuelles condamnés pour diffamation

Au final l’enquête autour d’Hassan Jandoubi montrera qu’il n’avait rien d’un barbu fanatique et le tribunal correctionnel de Toulouse a même condamné les journalistes et directeurs de publication du Figaro et de Valeurs Actuelles pour diffamation envers la mémoire de l’ouvrier.

Une rue Hassan Jandoubi à Toulouse pour rétablir sa mémoire ?

20 ans après les faits, les élus d’opposition proposent donc de réhabiliter la mémoire d’Hassan Jandoubi en donnant à une rue de Toulouse, le nom de cet “ouvrier victime de l’explosion, accusé à tort d’en être l’auteur en raison de ses origines et de sa religion, une double peine pour sa famille qui en plus de la perte d’un proche a vu sa mémoire salie”.