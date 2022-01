Ces 10 records battus par des Toulousains

Des plus sérieux aux plus insolites, des exploits sportifs aux performances totalement inutiles, de nombreux records sont tombés dans la Ville rose. Certains sont même inscrits dans le prestigieux Guinness Book. Voici 10 records qui ont été battus par des Toulousains.

BigFlo et Oli : record du monde de rapidité en rap

Le 9 août 2017, les rappeurs toulousains BigFlo et Oli battaient le record du monde de rapidité en rap. C’est dans une vidéo, devenue virale, que les deux artistes ont diffusé leur exploit. Avec 14,4 mots par seconde, ils pulvérisent le précédent record détenu par Marc Lethal (9,3 mots par seconde). Et font même mieux qu’Eminem (6,8 mots par seconde), pourtant réputé pour sa rapidité d’élocution. Petite nuance toutefois, cette performance a été réalisée à deux, ce qui, d’après nos calculs, ramène à 7,2 mots par seconde la performance de chacun des deux frères.

Guillaume Bourdila : record du monde d’apnée dynamique sans palmes

236 mètres. C’est la profondeur à laquelle est descendu le Toulousain Guillaume Bourdila, en apnée dynamique sans palmes, lors des championnats d’Europe à Istanbul (Turquie), en juin 2019. Ce qui représente un laps de temps de 5 minutes sans respirer. Le sociétaire du Toulouse Métropole Palmes améliorait ainsi son propre record de 206,26 mètres. Des performances qui exigent de l’athlète une gestion parfaite de son rythme cardiaque et de sa circulation sanguine, qu’il travaille à raison d’un entraînement par semaine.

Vanessa Morales : record mondial féminin de vitesse dans l’ascension du Kilimandjaro

Infirmière à la clinique d’Occitanie de Muret, Vanessa Morales est aussi une athlète accomplie. Grande adepte de trails et autres courses extrêmes, elle s’est attaquée, en septembre dernier, à l’ascension du Kilimandjaro, qui culmine à 5 895 mètres d’altitude. Le Journal Toulousain l’avait d’ailleurs rencontrée avant son départ. Non seulement, elle est parvenue au sommet, mais elle a, en plus, battu le record mondial féminin de vitesse. Elle a réalisé un aller-retour en 11h33. Pour avoir une meilleure notion de l’exploit de Vanessa Morales, il faut savoir que le précédent record était de 13h30, soit deux heures de plus. Il était détenu par la Danoise Kristina Schou Madsen depuis 2018.

La plus grande mêlée du monde est toulousaine

Ville de rugby, s’il en est, il est logique que Toulouse détienne un record dans ce domaine. Et c’est chose faite. En 2013, place du Capitole, 1 220 personnes s’étaient réunies pour former la plus grande mêlée du monde. Pendant une minute, épaules contre épaules, hommes, femmes et enfants ont ainsi tenu la pose. Et c’est Pierre Cohen, alors maire de la Ville rose, qui a joué le rôle de demi-de-mêlée, en introduisant un ballon de rugby dans ce regroupement géant. Malheureusement, ce record n’a pas été homologué, les responsables du Guinness Book ne s’étant pas déplacés.

L’étoile sportive de Saint-Simon : le match de football le plus long du monde

En revanche, la performance de l’équipe de football de L’Etoile sportive de Saint-Simon, elle, figure bien dans le livre des records. Le club toulousain a organisé, en juin 2000, le plus long match de foot jamais disputé au monde. Il a duré 33 heures et 20 minutes. Au total, 275 buts ont été marqués par les 68 équipes qui se sont relayées, même la nuit. Tout cela, sous les yeux avisés, mais bienveillants, de la trentaine d’arbitres mobilisés pour l’occasion. À noter que l’événement était organisé au profit du championnat national handisport pour non et mal-voyants, ”Cécifoot”.

Le plus long scoubidou du monde à Castelnau d’Estrètefonds

1 679,40 mètres de fils en plastique de toutes les couleurs, c’est ce qu’il aura fallu aux habitants de Castelnau d’Estrètefonds, au Nord de Toulouse, pour confectionner le plus long scoubidou du monde. Un projet auquel avaient d’abord participé les enfants des deux écoles de la commune, sur les temps péri-scolaires (ALAE), mais qui avait rapidement mobilisé toute la population locale. Il aura fallu une année pour fabriquer ce scoubidou, et battre le record du monde, validé par les officiels du Guinness Book.

Thomas Lage : l’émission radio en live la plus longue du monde

Fondateur de la webradio toulousaine Vigie Radio, Thomas Lage y est également journaliste et animateur. En mai dernier, il a littéralement monopolisé l’antenne. 67 heures exactement. Avec des pauses de 20 minutes toutes les quatre heures. Il établit ainsi le nouveau record du monde de l’émission de radio, en live, la plus longue jamais diffusée. Le précédent record de 66 heures étant détenu par un Suisse. Trois jours d’émission où se sont succédé 40 invités dont Jean-Pierre Foucault ou Nicolas Dieuze.

JoMo : record de concert multilingue

Jean-Marc Leclercq, plus connu sous le nom de scène ”JoMo”, est un musicien toulousain espérantophone et polyglotte, des années 1990. Une qualité plutôt rare qui lui a permis d’entrer dans le Guinness Book, dans la rubrique ”concert multilingue”. En effet, en une seule soirée, il a interprété 22 chansons, en 22 langues différentes. Record qu’il s’est lui-même ravi en 2007, passant à 25 langues, lors du congrès britannique d’espéranto. Plus localement, le chanteur est également détenteur d’une autre performance : avec plus de 40 représentations, il détient le record du nombre de prestations au Bikini, la célèbre salle de concert toulousaine.

Fabien Pelous : le plus capé des rugbymen français

L’ancien capitaine emblématique du Stade Toulousain, Fabien Pelous, est le joueur de rugby qui cumule le plus de sélections en Équipe de France. Il aura porté le maillot bleu 118 fois dans sa carrière, de 1995 à 2007, soit sept de plus que Philippe Sella, deuxième du classement. Formé à Saverdun en Ariège, il a évolué en Rouge et Noir de 1997 à 2009, après des débuts avec le SC Graulhet et deux saisons à l’US Dax. Il a pris sa retraite sportive il y a maintenant 13 ans, pour intégrer le staff des Bleus, puis du Stade Toulousain. Après s’être essayé au commentaire sportif, il est aujourd’hui conférencier en entreprise.

Bruno Hourcade : record du gain le plus important à un jeu télévisé

Quelques conseils de Bruno Hourcade, le plus grand champion des « 12 coups de midi » pour gagner dans un jeu télévisé ⬇️#Quotidien pic.twitter.com/67cGrrhAts — Quotidien (@Qofficiel) September 29, 2021

Dans son émission ”Les 12 coups de midi”, diffusée sur TF1, Jean-Luc Reichmann a vu défilé de nombreux candidats, plus ou moins chanceux. Mais il en est un qui a décidé de ”squatter”. Il s’appelle Bruno Hourcade, et il est Toulousain. Il a ainsi participé à toutes les émissions de janvier à octobre 2021. À raison de 20 enregistrements par semaines, le jeune homme enchaîne les victoires et bien sûr les gains. Avec 1 026 107 d’euros (700 300 € en argent et 325 807 € en cadeaux), il décroche le record du gain le plus important à un jeu télévisé.