Présidentielle 2022 : Jean-Luc Moudenc va parrainer Valérie Pécresse

Pourtant proche de la macronie, le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc, élu Les Républicains, devrait bel et bien parrainer la candidate de son parti Valérie Pécresse pour la prochaine élection présidentielle.

Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc, élu Les Républicains (LR) ne retournera pas sa veste pour la prochaine élection présidentielle. Interviewé par 20minutes, il a annoncé vouloir soutenir et parrainer Valérie Pécresse, candidate de son parti.

Jean-Luc Moudenc est président d’honneur du comité de soutien à Valérie Pécresse

« Je n’aurai pas de responsabilité dans sa campagne, car Toulouse est ma priorité, mais je suis président d’honneur de son comité de soutien départemental », a précisé Jean-Luc Moudenc. En effet, les élus du département ont annoncé le lancement du comité de soutien à la candidate le mardi 4 janvier dernier, sous le nom de “La Haute-Garonne avec Valérie Pécresse”.

Les sénateurs LR de Haute-Garonne Alain Chatillon et Brigitte Micouleau sont également présidents d’honneur, au côté du maire de Toulouse. À la présidence : son adjointe Laurence Arribagé, déjà présidente de la fédération Les Républicains 31 (LR 31), et Pierre Espulgas-Labatut, ancien référent départemental de la présidente d’Ile-de-France pour le congrès Les Républicains et porte-parole des LR 31.

Jean-Luc Moudenc est portant proche d’Édouard Philippe

Jean-Luc Moudenc ne soutiendra donc pas Emmanuel Macron (dont la candidature n’a toujours pas officiellement été annoncée). Mais la question s’est tout de même posée, puisque le maire toulousain est un proche de l’ancien Premier ministre du pouvoir en place Édouard Philippe et qu’il n’hésite pas à soutenir le gouvernement dans ses prises de décisions.

De plus, au premier tour de la primaire du parti Les Républicains, Jean-Luc Moudenc n’avait pas apporté son soutien à Valérie Pécresse, mais bien à Michel Barnier. Il avait finalement appelé à voter en faveur de la présidente d’Île-de-France au second tour, et restera donc fidèle à sa famille politique pour la prochaine élection.