Vidéo. Pour la première fois une ourse filmée en train d’allaiter ses petits dans les Pyrénées

Le Réseau Ours brun vient de sortir une compilation des meilleurs séquences enregistrées dans les Pyrénées depuis le début de l’année. L’une des dernières vidéos publiée offre le spectacle émouvant d’une ourse en train d’allaiter ses petits. Une première !

Discrets et vivants dans des milieux difficiles d’accès, les ours bruns sont des animaux complexes à étudier pour les observateurs. Pourtant saisons après saisons, des passionnés se mettent à l’affut pour observer et filmer ce magnifique plantigrade. Comme chaque année, le réseau Ours Brun livre une compilation de ses meilleurs images (vidéo ci-dessous).

Des vidéos pour observers les ours des Pyrénées

Pour obtenir des informations sur cette espèce, dont la réintroduction a commencé il y a 25 ans, les agents du réseau prélèvent d’abord des indices de présence comme les empreintes, les poils ou les excréments. Ensuite, l’un des moyens les plus efficaces consiste à filmer l’évolution des ours bruns sur un large territoire grâce à des photos et des vidéos déclenchées automatiquement. Ces dispositifs permet d’estimer annuellement l’aire de répartition géographique de la population, son évolution dans le temps et l’effectif général.

Un moment unique en vidéo

Mais également de capter quelques moments uniques. Le dernier en date : une ourse qui allaite ses petits. C’était le 21 juin dernier.