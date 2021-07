Toulouse. Le Camp Climat se tiendra du 5 au 10 août

La deuxième édition du Camp Climat propose des formations sur les stratégies de mobilisation et d’actions non-violentes pour faire face à la crise climatique.

Après une première édition l’été dernier, le Camp Climat de Toulouse revient et se tiendra cette année du jeudi 5 au mardi 10 août à la Maison de l’Économie Solidaire de Ramonville, près de Toulouse.

Organisé par plusieurs collectifs écologistes, cet évènement qui se veut “convivial”, propose “des formations sur les stratégies de mobilisation et d’actions non-violentes à l’attention d’activistes pour faire face à la crise climatique”.

Le Camp Climat pour “la justice climatique et sociale”

L’événement propose “6 jours pour se former et agir en faveur de la justice climatique et sociale”. Organisé par Alternatiba, ANV COP21, les Amis de la Terre et les Désobéissants Toulouse, le Camp Climat de Toulouse a pour but de “partager des solutions et des exemples d’actions concrètes afin d’accélérer la mobilisation pour l’action climatique et la justice sociale”. Formations, ateliers, rencontres pour se former aux enjeux sociaux et climatiques, à des méthodes de travail collectives efficaces, à la coordination d’actions non-violentes, à la communication et à la stratégie des luttes de grande ampleur seront à l’ordre du jour de l’événement à Toulouse.

Ateliers enfants et animations

En plus des formations, des ateliers pour les enfants seront proposés, des cercles de paroles “permettront aux participants et participantes d’échanger sur l’impact qu’a eu la crise sanitaire sur leur vie et leur engagement”. Le soir, des concerts, conférences gesticulées et tables rondes seront à l’affiche.

Pour les collectifs organisateurs, ce temps de rassemblement est “d’autant plus important qu’il répond à l’actualité : le dérèglement climatique s’accélère et les inégalités se creusent”.

La participation à l’événement est à prix libre et se fait sur inscription (jauge limitée).

Infos pratiques

Pour en savoir plus sur l’événement, vous pouvez consulter le site officiel des Camps Climat, l’évènement Facebook du Camp Climat Toulouse, ainsi que le programme détaillé du Camp Climat Toulouse (formations, ateliers, concerts…).

Source : communiqué de presse