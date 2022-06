Journée de l’environnement : Un poulet-frites requiert 12 baignoires d’eau

À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, ce dimanche 5 juin 2022, l’application Too Good To Go mène une opération de sensibilisation. Elle a ainsi étudié l’impact environnemental du repas dominical des français.

Une part de 150g de poulet nécessite 864 litres d’eau. Crédit infographie : Too Good To Go.

Le chiffre peut choquer. La production d’un repas du classique poulet-frites du dimanche midi demande 1480 litres d’eau par personne. Soit l’équivalent de 12 baignoires. C’est ce que pointe l’opération de sensibilisation de l’application anti-gaspillage Too Good To Go, pour la Journée mondiale de l’environnement (JME). Instaurée par l’ONU, elle se déroule le 5 juin 2022. Cette année c’est un dimanche, et c’est pourquoi Too Good To Go s’est penché sur l’impact environnemental du repas dominical.

Journée pour l’environnement, contre le gaspillage alimentaire

« Alors que 40% de la nourriture produite dans le monde est gaspillée, c’est autant de ressources en eau, en CO2 ou encore en travail humain qui partent à la benne. Le gaspillage alimentaire représente d’ailleurs 10% des émissions de CO2 dans le monde. » dénonce la plateforme dans un communiqué.

Selon elle, la production du poulet-frites représente d’ailleurs 2,72 kg de CO2, soit la charge complète de 531 smartphones. Too Good To Go souhaite ainsi « inciter à se faire plaisir tout en faisant un geste simple pour la planète : finir son assiette pour ne pas gaspiller les ressources qui ont été nécessaires à sa production. »

Parmi les aliments du repas dominical qui demandent le plus de ressources on retrouve, après le poulet, le fromage (30g = 250L d’eau = 0,62kg de CO2) et la pâtisserie (une part de tarte aux pommes = 338L d’eau = 0.68kg de CO2) . Pour la journée mondiale de l’environnement, l’application alerte donc les Français contre le gaspillage : « Loin de les culpabiliser, elle cherche à les réconcilier de façon ludique avec ces souvenirs d’enfance où il était interdit de sortir de table avant d’avoir fini notre assiette : nos parents avaient raison ! »

William Bernecker