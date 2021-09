Aide à la transition énergétique : les primes pour l’installation de panneaux solaires de Toulouse Métropole

Dans l’objectif de développer la résilience et d’accélérer la transition énergétique, Toulouse Métropole a mis en place de nouvelles aides financières destinées aux particuliers et aux professionnels pour l’installation de panneaux solaires.

Toulouse Métropole a mis en place un système d’aides financières en faveur des professionnels et des particuliers qui souhaitent installer des panneaux solaires pour se fournir en électricité. Cette démarche s’inscrit dans le Plan de relance adopté en juin 2020 par la Métropole. L’objectif de ce dernier est de développer la résilience et d’accélérer la transition énergétique et écologique sur le territoire.

Ces indemnisations sont également mises en place pour soutenir l’artisanat local et le secteur du bâtiment. Elles tendent à accompagner les propriétaires d’habitations ou de locaux d’entreprises vers des énergies renouvelables, favorisant des économies sur le moyen terme.

Comment ça marche ?

Ces aides sont destinées aux particuliers dont l’adresse principale se trouve sur l’une des 37 communes de Toulouse Métropole et aux entreprises dont le siège social ou l’activité se situent dans le même secteur. La municipalité a mis en place un simulateur en ligne pour évaluer le « potentiel solaire » des toitures. Autrement dit : sa capacité à disposer de panneaux photovoltaïques. Les travaux doivent obligatoirement être effectués par un professionnel labellisé RGE QualiPV. Les bâtiments neufs, construits il y a moins de deux ans ne sont pas éligibles.

Cette aide s’élève à hauteur de 25% du montant hors taxe de l’installation. Elle est plafonnée en fonction de sa puissance avec un montant maximal de 15 000 € par projet. Après travaux, les dossiers de demande d’aide doivent être envoyés par mail (prime.photovoltaique@toulouse-metropole.fr) ou par courrier à Toulouse Métropole. En cas de validation, la prime sera versée par virement bancaire au bénéficiaire.