Bientôt un site de production d’hydrogène vert aux Portes du Tarn

Alexis Martinez, directeur général de l’entreprise spécialisée dans la fabrication d’hydrogène vert H2V, vient de signer une promesse de vente en vue de l’implantation prochaine d’un site de production sur le parc d’activités des Portes du Tarn. L’objectif est que cette nouvelle unité puisse produire près de 14 000 tonnes d’hydrogène vert chaque année.

La zone d’activités des Portes du Tarn va prochainement accueillir un site de production d’hydrogène vert © Studios H2G

C’est officiel. Le directeur général d’H2V, entreprise spécialisée dans la production d’hydrogène vert, Alexis Martinez a signé ce mercredi 22 février une promesse de vente en vue de l’implantation prochaine d’un site de production au cœur de la zone d’activités des Portes du Tarn. Ce contrat prévoit l’installation d’une unité de 100 mégawatts (MW), qui engendrera à terme la fabrication de 14 000 tonnes d’hydrogène vert par an. Selon Alexis Martinez, cette capacité de production permettra d’ éviter « l’émission de 140 000 tonnes de CO2 chaque année, soit l’équivalent de 80 000 voitures ».

« L’arrivée prochaine de la société H2V est une excellente nouvelle pour notre territoire, plus particulièrement pour les Portes du Tarn. Ce site de production d’hydrogène vert constitue une étape importante dans la transition énergétique et s’inscrit dans la logique de notre plan Hydro’Tarn, qui a pour ambition de faire de notre département une référence dans le domaine de l’hydrogène vert ainsi que préparer l’avènement d’une économie décarbonée », se réjouit Christophe Ramond, président du Conseil départemental du Tarn. De plus, cette nouvelle usine permettra la création de 70 emplois sur le territoire.

Une réunion d’information pour les habitants

L’entreprise H2V prévoit d’organiser une réunion d’information dans les communes de Saint-Sulpice-la-Pointe et de Buzet-sur-Tarn avant l’été pour présenter les étapes du projet aux habitants. Son coût total s’élève à 160 millions d’euros. Pour rappel, l’hydrogène vert a pour objectif de remplacer l’hydrogène gris (produit à partir de combustibles fossiles) . L’hydrogène vert est le résultat d’un procédé appelé “électrolyse de l’eau”, qui divise les molécules d’eau en molécules d’hydrogène et d’oxygène . L’énergie nécessaire pour sa production peut provenir de deux sources : l’électricité d’origine renouvelable, ou l’électricité bas carbone issue du réseau électrique français. « Sa production et son utilisation ne dégagent aucune pollution, aucune particule fine, ni d’oxyde d’azote, ni bien sûr de CO2 », assure le directeur général d’H2V.

Suite à l’abandon du projet Terra 2, qui prévoyait l’implantation d’un entrepôt de 70 000 mètres carrés dans la zone d’activités des Portes du Tarn, le collectif “Stop Terra 2” s’était montré favorable au développement d’une ZAC plus responsable, ainsi qu’à l’implantation d’H2V. Toutefois, les membres de l’association interrogeaient les décideurs « sur la provenance des ressources en eau » pour la production de l’hydrogène, ainsi que sur « la maîtrise des risques liés aux transports et au stockage de ce produit ». Des questions restées pour l’heure sans réponses.