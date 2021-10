Le Tarn lance un budget participatif d’un million d’euros

Le Conseil départemental du Tarn lance un budget participatif doté d’un million d’euros, un appel à projets pour que les habitants « transforment leur territoire ».

« C’est la volonté départementale de laisser aux citoyens ”la main” sur ce million d’euros », annonce la collectivité dans un communiqué de presse. Le Conseil du Tarn lance un budget participatif : au moins un projet sera choisi dans chacun des 23 cantons, et bénéficiera jusqu’à 40 000 euros de subvention. Deux projets d’ampleur départementale pourraient également et ”éventuellement” voir le jour. « Ce budget participatif, je veux qu’il soit l’expression d’un élan collectif pour le Tarn ! » lance Christophe Ramond, le président du Conseil. L’opération, prévue initialement en novembre 2020, avait été reportée pour cause de Covid-19.

Comment participer ?

Le dépôt des dossiers s’effectue sur budgetparticipatif.tarn.fr. Ils doivent concerner le développement durable, le développement local et touristique, les solidarités humaines, la jeunesse, l’éducation, le sport, la culture ou le patrimoine. « Les projets doivent avoir une portée collective, concerner des dépenses d’investissement et ne pas engendrer des dépenses de fonctionnement qui ne pourraient pas être assumées par la suite », prévient le Conseil départemental du Tarn. Jusqu’au 31 décembre 2021, ses services analyseront la recevabilité de chaque projet. « Ils ne jugeront pas de l’opportunité des projets. Il n’y a pas de mauvaise idée. Seuls les Tarnais voteront pour les meilleurs projets ». Dès l’âge de 16 ans, chacun d’entre eux pourra ainsi choisir jusqu’à 8 projets. L’annonce des résultats sera communiquée au mois de mars.

Source : communiqué de presse