Tarn : Scopelec est placé en redressement judiciaire

La coopérative tarnaise Scopelec a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon mardi 27 septembre. Suite à cette décision, 2 600 emplois sont menacés, dont 500 en Occitanie.

La coopérative Scopelec, basée dans le Tarn, est placée en redressement judiciaire © DR

Le couperet est tombé. Scopelec a officiellement été placée en redressement judiciaire mardi 27 septembre par le tribunal de commerce de Lyon. L’entreprise n’a pas trouvé d’accord avec Orange, selon France Bleu.

Pour rappel, la coopérative tarnaise spécialisée dans l’installation et la maintenance de réseaux de télécommunications fait face à d’importantes difficultés depuis le mois de mars, suite à la décision de l’opérateur historique de ne plus renouveler ses contrats avec Scopelec. Ces derniers représentaient 40 % du chiffre d’affaires de la plus grande société coopérative de France, qui s’élève à 464 millions d’euros selon la déclaration de performance extra-financière 2020.

2 600 emplois menacés

Scopelec n’a pas encore réagi à la décision du tribunal de commerce de Lyon. De son côté, Orange justifie l’arrêt des contrats par un manque de qualité dans les services de la coopérative. Au micro de France Bleu, le directeur technique et du système d’information de la société de télécommunications Marc Blanchet a déclaré : « l’enjeu était d’abord pour nous un enjeu de qualité pour que les clients soient bien servis en terme d’installation de la fibre optique, or la qualité n’était plus au rendez-vous et c’est ce qui a amené Scopelec à perdre des marchés ».

Avant ces difficultés, la coopérative tarnaise employait plus de 3 800 salariés partout en France, dont 500 en Occitanie et notamment sur le site historique de Saint-Orens-de-Gameville. Plus de mille départs ont été enregistrés depuis la fin de l’année 2021. Des départs volontaires de salariés repris dans d’autres sociétés du secteur. Au total, près de 2 600 emplois sont désormais menacés.