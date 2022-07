Une “Guinguette citoyenne” ouvre ses portes à Tournefeuille

Née de la volonté des habitants de Tournefeuille d’animer la commune durant l’été, une “Guinguette citoyenne” ouvrira ses portes ce jeudi 7 juillet aux abords du lac des Pêcheurs. Restauration locale, musiques, ateliers seront au rendez-vous. Le lieu proposera une programmation éclectique durant près d’un mois.

Une guinguette va ouvrir au bord du lac des Pêcheurs à Tournefeuille CC Jon Kline – pixabay

Une guinguette ouvre ses portes à Tournefeuille ce jeudi 7 juillet. À l’origine de l’initiative ? Les membres de l’Agora, l’assemblée citoyenne de la ville, qui veulent un moyen d’animer la commune durant la saison estivale. Étant donné que de nouveaux bénévoles ont rejoint les habitants dans cette aventure, le collectif a décidé de former, ensemble, une association nommée « La Guinguette de Tournefeuille ».

Soirée d’ouverture de la guinguette ce jeudi 7 juillet

Cette guinguette est installée dans un cadre verdoyant aux abords du lac des Pêcheurs, situé à proximité du centre-ville de Tournefeuille. Pour son inauguration, ce jeudi 7 juillet, l’association propose un tournoi de pétanque, suivi d’un concours de Mölkky, puis un karaoké et un concert du groupe toulousain de funk et de soul JUICY.

Des animations du vendredi au dimanche

Durant le reste du mois, jusqu’au 31 juillet, la guinguette ouvrira ses portes du vendredi au dimanche. « L’idée est de proposer à toutes et tous un espace de rencontres conviviales, d’animations et de danse », explique Amandine Bonnieux, présidente de l’association La Guinguette de Tournefeuille.

Des collectifs, artistes et bénévoles proposeront de nombreuses activités en journée, comme des ateliers écologiques, des initiations culturelles, du sport, des cours de danse, des tournois, ou encore des “siestes musicales”. Des jeux de société et des livres seront également proposés en libre-service. L’ensemble du programme est d’ores et déjà disponible sur la page Facebook de l’association.

De la musique et des planches de fromages

En soirée, la guinguette de Tournefeuille prendra un tout autre visage. Des groupes de musique et des DJ locaux mettront l’ambiance, comme Son Quimbomba (musique cubaine), Qu’une tête de Jazz (Jazz), Replay31 (soul, funk, pop-rock, blues), Big Fat Swing (swing), On Y va (musiques latines), DJ Louis (chansons françaises et musiques du monde), LMA (rap) ou encore Karpouzi mon amour (rock oriental).

Un espace buvette permettra à tous les visiteurs de se rafraîchir avec des boissons, des glaces, ou de se restaurer en commandant des plateaux de charcuterie et de fromage, composés de produits locaux. Des food-trucks s’installeront également en soirée pour compléter l’offre de restauration.