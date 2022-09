Cinéma : Dernières séances de films classiques restaurés à Saint-Gaudens

Dans le cadre du festival “Play it again !”, 300 cinémas en France, dont le Régent de Saint-Gaudens, proposent une sélection des plus beaux films classiques, en version restaurée. Voici les dernières séances, ces 25 et 26 septembre.

Le cinéma Régent est partenaire du festival “Play it Again !”. Crédit photo : Alexandre Chassignon / CC BY-SA.

Redécouvrir des grands classiques du cinéma, dans une version tout juste restaurée, voilà ce que propose le festival “Play it again !”. Il est organisé par le Centre national du cinéma (CNC), et l’Agence nationale pour le développement du cinéma en régions (ADRC). Du 14 au 27 septembre 2022 a lieu la 8e édition de ce festival, avec le slogan « les films d’hier dans les salles d’aujourd’hui ».

Trois cents salles en France y participent. À Saint-Gaudens, c’est le Régent qui projette une partie de la sélection de films classiques restaurés l’année dernière. Il ne reste que trois séances, les 25 et 26 septembre, pour profiter de l’évènement.

Les films du festival sélectionnés au cinéma Régent de Saint-Gaudens

Séance du 25 septembre à 18h15. La Chance d’être une femme (Comédie, 1h40), réalisé par Alessandro Blasetti, avec Charles Boyer, Sophia Loren, Marcello Mastroianni… Synopsis : Une jeune vendeuse qui aspire à devenir vedette de cinéma est un jour photographiée alors qu’elle raccrochait ses bas. Elle se retrouve en couverture d’un magazine tapageur. Elle tombera amoureuse du photographe auprès de qui elle était venue demander réparation.

Séance du 26 septembre à 18h15. La Poison (Comédie, 1h25), réalisé par Sacha Guitry, avec Michel Simon, Germaine Reuver… Synopsis : Paul Braconnier, marié depuis des an nées à une femme acariatre et alcooli que, décide de la supprimer. Il se rend chez un avocat qui en est à son centiè me acquittement et grace à son savoir, apprend comment tuer sa femme de maniè re non préméditée. Au procès, il est acquitté et son retour au village est un triomphe.

Séance du 26 septembre à 21h15. Le Messager (Drame, 1h56), réalisé par Joseph Losey, avec Julie Christie, Alan Bates… Synopsis : Un jeune garçon de milieu modeste est invité par son camarade de classe dans une famille de l’aristocratie britannique. Il va servir de messager à la jeune fille de la maison qui vit des amours impossibles.