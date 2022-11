L’Estapa : boutique de sport, voyage, bar… Un ovni s’installe à Saint-Gaudens

L’Estapa s’installe à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, et ouvre un lieu hybride pour les sportifs, les voyageurs, et prendre l’apéro. Lever de rideau le 1er décembre.

L’Estapa ouvre ses portes le 1er décembre à Saint-Gaudens. © L’Estapa

Le lieu est présenté comme “le quartier général des montagnards”. Le café-shop l’Estapa ouvre ses portes à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne. Il se situe au 13 boulevard Gambetta, en face de la gare de cette commune de onze mille habitants.

« Magasin de sport, atelier et location de ski et vélo, agence de voyage, snack-bar, l’Estapa n’est pas un, mais plusieurs lieux à la fois », indique l’enseigne. « C’est donc un magasin de sport de montagne qui commercialise des produits de hautes qualités et des marques techniques de référence. »

L’Estapa, un magasin de sport de montagne à Saint-Gaudens

« L’Estapa veut promouvoir une expérience client unique en offrant des conseils et des outils spécifiques pour réparer et entretenir son matériel avec ses ateliers ski et cycle », explique l’enseigne. Concrètement, le lieu propose aussi notamment un espace location de ski pour partir serein en station, et location de vélo, par exemple pour le parcours cyclable de “La Garonne à Vélo”.

Une agence de voyage et un bar

Le lieu accueille également l’agence Concept Séjours pour aider dans l’organisation de séjours dans les Pyrénées, ou pour en itinérance le long de la Garonne. Elle met en avant les séjours avec un score écologique responsable, notamment en valorisant l’utilisation du train par exemple.

Ouvert entre midi et deux, l’Estapa propose aussi des produits locaux et des plats simples faits maisons. En plus, un afterwork est organisé tous les jeudis soir jusqu’à 21 heures, ainsi qu’une animation mensuelle sur la montagne.

Informations pratiques : l’Estapa, 13 boulevard Gambetta à Saint-Gaudens ; ouverture le 1er décembre.