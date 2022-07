Récap d’actu. Crise à l’hôpital, retour du masque, LGV Toulouse-Bordeaux

Dimanche est synonyme de Récap d’actu au Journal Toulousain, voici le point sur l’actualité de cette semaine. Au programme notamment : l’hôpital public toulousain en grève rejoint par le secteur privé, le financement de la LGV Toulouse-Bordeaux par l’Europe, et le Covid-19 : vers un retour du masque dans les transports ?

Urgences et maternité en grève au CHU de Toulouse, rejoints par les soignants du privé

Les soignants de la clinique des Cèdres se joignent au mouvement de manifestations lancé à Toulouse et étaient en grève mardi 28 juin CC Pixabay

Pour le quatrième lundi consécutif, les urgences du CHU de Toulouse ont été touchées par une grève des personnels paramédicaux (infirmiers, aides-soignants…), le 27 juin dernier. Les sages-femmes de la maternité Paule de Viguier de Toulouse se sont aussi mises en grève vendredi 24 juin pour dénoncer leurs conditions de travail et améliorer la prise en charge des patients. Plus de détails par ici.

Le mouvement de grève du public a été rejoint par le secteur privé. Mardi 28 juin, c’est en effet la clinique des Cèdres de Cornebarrieu qui a suivi, comme le rapporte le Journal Toulousain.

La première centrale photovoltaïque flottante d’Occitanie inaugurée

La première centrale photovoltaïque flottante de Haute-Garonne et d’Occitanie a été inaugurée vendredi 24 juin à Peyssies. Crédit photo : licence Pixabay – CC StockSnap

C’est la première centrale de ce genre en Occitanie. La centrale d’energie photovoltaïque flottante a été inaugurée vendredi 24 juin à Peyssies, en Haute-Garonne. Elle peut produire chaque année 6250 MWh. En France, le premier modèle de ce type date seulement de 2018.

La centrale s’étend sur douze hectares sur le site d’une ancienne carrière, restituée en plan d’eau. Les explications de son fonctionnement sont à retrouver dans l’article.

Covid-19 : vers un retour du masque dans les transports en Haute-Garonne ?

Le port du masque de nouveau fortement recommandé dans les transports CC Pixabay

La Haute-Garonne n’est pas épargnée par la reprise de l’épidémie de Covid-19. Le 29 juin, elle était en effet le cinquième département avec la plus forte incidence en France et le premier en Occitanie. « Pour passer l’été en toute sécurité, nous appelons chacun à faire preuve de responsabilité et à adapter son comportement », souligne Étienne Guyot. Le préfet a d’ailleurs appelé les gestionnaires de ces services à inciter les usagers au port du masque et au respect des gestes barrière. Les indicateurs épidémiques et plus dans l’article.

Qu’en est-il du financement de la LGV Toulouse-Bordeaux par l’Europe ?

Le maire de Bordeaux s’est montré satisfait d’un refus de l’Europe de subventionner une partie de la LGV entre Toulouse et Bordeaux. Crédit photo : pixabay CC hpgruesen.

Un flou a régné sur une partie du financement de la LGV entre Toulouse et Bordeaux. L’État s’est engagé à verser 40 % de la facture totale de ce projet estimé à 14 milliards d’euros. De son côté, l’Union européenne devrait contribuer à hauteur de 20 %. Les 40 % restants, 5,6 milliards d’euros, sont à la charge des collectivités. Dans un communiqué, le maire EELV de Bordeaux indiquait le 30 juin que l’Europe refusait de financer cette LGV. Le Journal Toulousain décortique le vrai du faux.

Toulouse : les élus de l’opposition dénoncent un manque d’anticipation face à la canicule

ne vague de chaleur a touché Toulouse le mois dernier. CC BY 3.0 Richard Mc Neil

Coup de chaleur au conseil municipal de Toulouse. L’épisode de canicule, mais surtout les mesures prises par la Ville face à celui-ci, a marqué les élus de l’opposition. Ils n’ont pas manqué de le faire savoir lors du conseil municipal de ce vendredi 1er juillet 2022. Rappelons qu’à la mi-juin, Météo France avait placé la Haute-Garonne en vigilance rouge canicule. Les causes de la colère de l’opposition et leurs propositions sont développées ici.