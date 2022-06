Crise au CHU de Toulouse : urgences et maternité en grève

Alors que les sages-femmes de la maternité Paule de Viguier alertent sur leurs conditions de travail, les urgences de Purpan et Rangueil sont perturbées par une grève.

Les sages-femmes de la maternité Paule de Viguier et les urgences du CHU de Toulouse sont perturbées par une grève. ©Google Maps

La situation se répète. Pour le quatrième lundi consécutif, les urgences du CHU de Toulouse sont touchées par une grève des personnels paramédicaux (infirmiers, aides-soignants…) ce 27 juin. Depuis dimanche soir, les urgences de Purpan et Rangueil sont réservées aux seuls cas régulés par le 15. C’est-à-dire aux urgences vitales. La population doit faire appel aux médecins traitants et aux médecins de garde pour les autres situations. Le retour à la normale est prévu pour mercredi. La direction propose la création de seize postes, mais les grévistes en réclament quarante.

« Enchaîner des actes en négligeant l’accompagnement »

C’est ici un symptôme supplémentaire de la crise que traverse le monde de la santé en France. Car les sages-femmes de la maternité Paule de Viguier de Toulouse se sont mises en grève vendredi 24 juin pour dénoncer leurs conditions de travail et améliorer la prise en charge des patients.

« Les sages-femmes, auxiliaires de puériculture, aides-soignantes et médecins (anesthésistes, obstétriciens et pédiatres) subissent de la suractivité jour et nuit. Ils n’ont d’autre choix que d’enchaîner des actes en négligeant l’accompagnement des patient-e-s et leur famille », indique un communiqué du syndicat Sud Santé Sociaux 31. « Plus grave, la suractivité induit du retard de prise en charge, de la douleur avec la pose de péridurale retardée faute de place et d’anesthésiste disponible (…). »

Ce dernier note que « la direction a accepté l’ouverture d’un poste de sage-femme supplémentaire 24h/24 et 7j/7 à compter du 1er septembre 2022, donc pas cet été et sans augmenter les moyens de suppléance de cette équipe ».

Au CHU de Toulouse en grève, les conclusions de la “mission flash” sont très attendues

Tous attendent de voir ce que donnera la “mission flash”, sur les urgences et les soins non-programmés, commandée par le président de la République, Emmanuel Macron et confiée au docteur François Braun. Cette mission doit donner lieu à des décisions pour tenir l’été. Les conclusions sont attendues pour le 28 juin.