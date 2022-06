Covid-19 : vers un retour du masque dans les transports en Haute-Garonne ?

Face à la reprise de l’épidémie de Covid-19 en Haute-Garonne, les autorités recommandent de porter le masque dans les transports.

Le virus circule de nouveau fortement dans l’Hexagone. La Haute-Garonne n’est pas épargnée par cette reprise de l’épidémie de Covid-19. Elle est en effet le cinquième département avec la plus forte incidence en France et le premier en Occitanie. Le territoire compte désormais 933 cas pour 100 000 habitants sur sept jours. Sept jours plus tôt, le taux d’incidence s’élevait à 551 cas.

Cet indicateur épidémique a donc presque doublé en l’espace d’une semaine. Certaines tranches d’âge sont davantage touchées par le virus dans le département. C’est le cas des 45-65 ans. Ils ont en effet un taux d’incidence à 1 181 cas. Face à cela, le préfet de la région Occitanie et le directeur de la délégation départementale de l’Agence régionale de Santé (ARS) lancent « un appel à la responsabilité de tous ».

Le masque fortement recommandé dans les transports en Haute-Garonne

« Cette épidémie, qui dure depuis plus de deux ans, nécessite une lutte collective avec l’application par chacun d’entre nous des mesures barrière, que désormais nous connaissons tous. Pour passer l’été en toute sécurité, nous appelons chacun à faire preuve de responsabilité et à adapter son comportement », soulignent Étienne Guyot et Thierry Cardouat dans un communiqué de presse.

Pour rappel, les gestes barrière sont les suivants : aérer pendant 10 minutes toutes les heures, se laver les mains, respecter la distanciation physique et porter le masque. Plus obligatoire depuis le 16 mai, ce dernier est ainsi à présent fortement recommandé dans les transports en commun. Le préfet a d’ailleurs appelé les gestionnaires de ces services à inciter les usagers au port du masque et au respect des gestes barrière.

Héloïse Thépaut