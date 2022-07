Toulouse : les élus de l’opposition dénoncent un manque d’anticipation face à la canicule

Lors du conseil municipal de Toulouse ce vendredi 1er juillet, les élus de l’opposition ont jugé les mesures prises face à la canicule insuffisantes. Ils demandent un plan à long terme pour « adapter la ville aux enjeux écologiques ».

Coup de chaleur au conseil municipal de Toulouse. L’épisode de canicule, mais surtout les mesures prises par la Ville face à celui-ci, a marqué les élus de l’opposition. Ils n’ont pas manqué de le faire savoir lors du conseil municipal de ce vendredi 1er juillet 2022. Pour rappel, une vague de chaleur a touché Toulouse le mois dernier. Météo France avait d’ailleurs placé la Haute-Garonne en vigilance rouge canicule le 16 juin.

En conséquence, la Mairie avait décidé de maintenir ouverte la piscine Nakache jusqu’à 20h30 et de prolonger les horaires d’ouverture du jardin des Plantes. Des mesures insuffisantes pour l’opposition. « Nous avons vécu une période de canicule en plein printemps et la seule réponse apportée a été d’ouvrir un jardin et une piscine plus tardivement et de dire aux gens de boire de l’eau », dénonce Agathe Roby, co-présidente du groupe Alternative municipaliste citoyenne (AMC).

Les propositions des élus de l’opposition face à la canicule

Pour Antoine Maurice, « beaucoup de choses pourraient être faites à court terme » face à la canicule. Le président du groupe Toulouse écologiste solidaire et citoyenne demande ainsi « d’ouvrir les parcs 24h sur 24 » et « les écoles qui auraient des espaces verts les soirs et les week-ends », « d’élargir les horaires d’ouverture des piscines et des lieux publics où l’on peut se rafraîchir ».

Le saviez-vous ? Nous sommes une ville sans toboggans dans les piscines municipales à Toulouse. Les piscines ne sont pas faites que pour nager mais pour permettre au plus grand nombre de pouvoir se rafraîchir et s'amuser. pic.twitter.com/SjjQWmUOkZ — Agathe Roby (@RobyAgathe) July 1, 2022

Sacha Briand, adjoint au maire, a tenu à répondre aux élus de l’opposition : « Nous avons fait incomparablement plus que vos amis ». Il détaille : « À Paris, 15 piscines sur 21 étaient fermées lors de l’épisode caniculaire. À Lyon, la Mairie a ouvert des créneaux de réservation et devant les piscines, des files d’attente de plusieurs centaines de personnes attendaient sous le soleil pour pouvoir y accéder. À Marseille et à Montpellier, il n’y a eu aucun élargissement des ouvertures des piscines publiques ».

Un « grand plan » pour adapter Toulouse aux enjeux écologiques

Au-delà des mesures à court terme, l’opposition exige également des actions à long terme face au réchauffement climatique. « Il faut engager dès aujourd’hui un grand plan qui permette d’adapter notre ville et son urbanisation aux enjeux écologiques », exige Antoine Maurice. Les groupes Toulouse écologiste, solidaire et citoyenne et Alternative Municipaliste Citoyenne dénoncent en effet « l’inaction climatique » de la municipalité.

« Nous sommes en 2022 et vous ne prévoyez toujours pas de réflexion d’ampleur sur l’urbanisme de demain alors que tant est à faire sur la protection des îlots de fraîcheur, la présence de l’eau dans la ville, la réglementation sur les climatisations », déplore Maxime le Texier. Le co-président du groupe AMC poursuit : « Vous artificialisez à tour de bras en masquant derrière le tour de passe-passe appelé “100 000 arbres”, les dizaines d’arbres qui disparaissent chaque mois. »

« Nous faisons, plus que jamais il n’a été fait dans cette ville »

Maxime le Texier dénonce également « les gadgets qui n’ont pas prouvé leur efficacité » comme l’arbre à algues sur les allées Jean-Jaurès ou la canopée artificielle à Saint-Cyprien. « Vous nous reprochez de ne pas faire assez, alors que nous faisons, plus que jamais il n’a été fait dans cette ville, pour préserver les éléments végétaux et pour développer la végétalisation des projets d’aménagement », assure Sacha Briand.

Il promet d’ailleurs : «Le nouveau PLUIH prendra en compte les nécessaires évolutions, renforcera les actions mises en œuvre depuis 2015, permettra à notre ville d’être une ville où il fait mieux vivre avec toujours plus d’espaces verts, toujours plus de végétalisation de l’urbanisation, avec le développement des modes doux de transport et des pistes cyclables. » Annulé l’année dernière par le tribunal administratif de Toulouse, il est en cours d’élaboration.

« 35°C dans des salles de classe » lors de la canicule

Lors du conseil, Agathe Roby a par ailleurs demandé à « rénover les écoles ». « Dans des salles de classe, dès le matin, il faisait 35°C ces dernières semaines », déplore-t-elle. L’adjoint concède : « Nous avons un parc ancien, construit à l’époque avec les techniques qui ne correspondaient pas à ces épisodes caniculaires ». Mais il souligne : « Depuis 2015, nous avons délivré dans les écoles plus de 1 250 ventilateurs et plus de 250 au moment de la canicule ».

Sacha Briand assure que la municipalité « essaye de progresser ». « Lorsque nous construisons des écoles, nous le faisons en prenant en compte ces caractéristiques tant au niveau des bâtiments que de la végétalisation des cours. Dans l’une des dernières écoles ouvertes, notamment l’école Tillion, les températures mesurées étaient de 25°C pendant la canicule, ce qui est chaud mais bien inférieur aux 30°C de l’école Niboul », termine-t-il.

Héloïse Thépaut